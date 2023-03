Tre personer er så langt pågrepet og siktet etter den store aksjonen tirsdag. Politiet har også tatt ut siktelse mot fire selskap som et ledd i etterforskningen.

De utelukker heller ikke at flere kan bli siktet i saken, eller at siktelsene blir utvidet.

– Omfanget av saken vet vi ikke enda. Det vil etterforskningen vise. Men aksjonen er nok én av de største av sitt slag vi har gjort i Troms politidistrikt, sier enhetsleder i Troms politidistrikt, Ståle Luther.

Ifølge politiet blir det trolig fengslingsmøte torsdag.

Kystvakten sentral

Både politi, kystvakt, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten bidro i forkant av eller under selve aksjonen.

Luther sier til NRK at det var nødvendig å involvere Kystvakten, for at de ikke skulle bli oppdaget før de aksjonerte.

– Vi trenger dem i saker som dette når vi har behov for å komme oss ubemerket inn på et objekt, sier han.

– Det kan være på plasser med fergeforbindelse, eller andre steder der vi vet at det risiko for at vi blir oppdaget før vi kommer frem.

Enhetsleder i Troms politidistrikt, Ståle Luther, sier aksjonene var en av de største av sitt slag. Foto: Gunnar Grindstein / NRK

– Driften av Fjordlaks ikke en del av aksjonen

Politiet vil foreløpig ikke gå nærmere inn på hvilke aktører som er pågrepet eller hva som er innholdet i siktelsene, utover at de gjelder brudd på både fiskeri- og regnskapslovgivningen.

Men Christin Pedersen i Fjordlaks AS, som eier Karlsøybruket, bekrefter at det tirsdag har vært en aksjon på deres lokasjon i Troms.

– Regnskapet til denne bedriften blir administrert og ført i Ålesund og derfor ble det i den forbindelse også gjort beslag i dokumenter som befant seg i Ålesund, skriver Pedersen i en uttalelse.

Hun vektlegger videre at driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av denne aksjonen.

– Som eiere av Karlsøybruket er vi selvsagt urolige etter en slik aksjon. Vi regner med at politiet etter hvert vil informere oss mer om hva dette gjelder, og hva man eventuelt mener er gjort galt. Vi vil selvfølgelig bidra med nødvendig informasjon, skriver Pedersen.

Pedersen opplyser at driften ved Karlsøybruket, Tufjordbruket og Fjordlaks går som normalt.

Seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Anne Tove Sivertsen, sier til Fiskeribladet at den første mistanken som gjaldt på en av lokasjonene omhandlet kvoteunndragelse og omskriving mellom arter.

Omskrivingen mellom arter skal være mellom torsk og sei.

Karlsøybruket i Troms var en av lokasjonene politiet aksjonerte mot. Foto: Trygve Grønning / NRK

– Ikke overraskende

– Bransjen er blitt mer profesjonalisert og man har kanskje mindre kriminalitet nå enn tidligere, men det er nok fremdeles eksempler på ting som burde vært unngått, sier Hage.

Det sier redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, på generelt grunnlag, i etterkant av tirsdagens store aksjon mot fiskerinæringen.

Ifølge Hage har det lenge gått rykter i næringen om at fiskere og fiskemottak i Norge samarbeider om ulovlig virksomhet.

– Det har vært antydet tidligere at så mye som 20 til 30 prosent av torskekvoten har vært omsatt svart. Så det er snakk om mange milliarder kroner offentligheten går glipp av i blant annet tapte skatteinntekter, sier Hage.

Redaktøren tror brudd på fiskerilovgivningen har vært ganske omfattende i deler av næringen over år.

– Noen av disse selskapene har hatt en voldsom vekst i omsetningen de siste årene, uten at kvotene eller prisene har økt, sier Hage.

– Vi vet at har vært mye fisk som har forsvunnet i det store regnskapet, så det er ikke overraskende over at dette kommer nå.

Redaktør i Fiskeribladet, Øystein Hage, tror offentligheten kan gå tapt av milliarder av kroner på grunn av juks i fiskerinæringen. Foto: Lena Knutli

– Fullt mulig å drive med juks

Redaktøren i Fiskeribladet er klar på at det er krevende for myndighetene å kontrollere om alle aktørene i fiskerinæringen følger regelboken.

– Mange av fiskemottakene ligger gjerne i distriktene, og er langt unna politiet. Fiskeridirektoratet har begrensede ressurser for å rykke ut å kontrollere, sier Hage

– Så hvis man ønsker å jukse og drive med kriminalitet, så er det fullt mulig. Spesielt når det tas tusenvis av tonn med skrei, da er det vanskelig å kontrollere alt.