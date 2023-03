– Tre personer ble tirsdag pågrepet og siktet for brudd på fiskerilovgivningen og regnskapsovertredelser. En av personene er nå løslatt. En vil bli begjært varetektsfengslet i to uker på grunn av bevisforspillelsesfare.

Det skriver politiet i en pressemelding torsdag morgen.

I pressemeldingen skriver Troms politidistrikt at de torsdag vil ta stilling til varetektsfengsling for den tredje personen som er pågrepet.

– Vi vil nå gjennomføre avhør og går gjennom beslagene fra de ulike lokasjonene. På grunn av mengden av beslag og dokumentasjon, kommer etterforskningen til å ta tid, forklarer politiadvokat Ronny Jørgensen.

I pressemeldingen bekrefter politiet at det tirsdag ble gjort beslag av dokumenter og elektroniske medier både fra fiskebruket og lokalene til selskapet i Møre og Romsdal.

– Aksjonen fortsatte onsdag på en annen lokasjon på Vannøya i Troms, skriver de i pressemeldingen.

Stor aksjon i Troms og Møre og Romsdal

Tirsdag formiddag aksjonerte politiet mot fiskerinæringen, i Troms og i Møre og Romsdal.

Tre personer ble tirsdag pågrepet og siktet. Politiet tok også ut siktelse mot fire firmaer som et ledd i etterforskningen.

Torsdag ble en av dem løslat. En satt fortsatt i politiets arrest, og en ble fremstilt for varetektsfengsling, fortalte politiadvokat Ronny Jørgensen til NRK torsdag morgen.

Personen som blir fremstilt for varetektsfengsling har fått oppnevnt Thomas Hansen som forsvarer.

– Omfanget av saken vet vi ikke enda. Det vil etterforskningen vise. Men aksjonen er nok én av de største av sitt slag vi har gjort i Troms politidistrikt, sa enhetsleder i Troms politidistrikt, Ståle Luther, til NRK onsdag.

Tirsdag skrev politiet i en pressemelding at pågripelser og siktelsene skjedde etter mistanke om brudd på fiskerilovgivningen i forbindelse med ilandføring av fisk, samt regnskapsovertredelser.

Kun en brøkdel blir kontrollert

Magnar Pedersen er tidligere direktør for Nofima og ledet det offentlige Fiskerikontrollutvalget.

Han kjenner ikke til den aktuelle saken, men sier at han ikke er overrasket over at slike saker dukker opp.

Ifølge Pedersen er det 240.000 leveringer av fisk til fiskemottak i Norge hvert år, og kun en brøkdel av disse blir kontrollert.

– Det er en begrenset mengde personer som fører kontroll. Det sier seg selv at det er nesten umulig. Kanskje blir 5.000 av disse kontrollert i snitt, dermed er det 235.000 som ikke blir det, sier Pedersen.

– Og så viser all forskning på kriminologi at dersom det er en åpning for å svindle og få fortjeneste uten at det er stor risiko for å bli tatt, så er det alltid noen som gjør det.

– På hvilke måter kan man jukse, når kontrollene ikke er gode nok?

– Det kan være at du leverer 15 tonn torsk, men så rapporterer du kun inn 10 tonn. Eller at du har en stor kvote på sei, og en mindre på torsk, og så skriver du at du levere sei selv om det er torsk du leverer, sier Pedersen.

Fjordlaks bekreftet aksjon

Både politi, kystvakt, Økokrim, Fiskeridirektoratet og Skatteetaten bidro i forkant av eller under selve aksjonen.

Luther sa til NRK at det var nødvendig å involvere Kystvakten, for at de ikke skulle bli oppdaget før de aksjonerte.

Han beskriver også aksjonen som én av de største av sitt slag i Troms.

Ståle Luther Enhetsleder i Troms politidistrikt, har sagt at de er bekymret for omfanget av fiskerikriminalitet i fylket. Foto: Pål Hansen / NRK

Christin Pedersen i Fjordlaks AS, som eier Karlsøybruket, bekreftet tirsdag at det har vært en aksjon på deres lokasjon i Troms.

Ifølge Pedersen ble det gjort beslag av dokumenter som var i Ålesund, der regnskapet til bedriften blir administrert og ført.

Hun pekte på at driften av Fjordlaks i Ålesund er ikke en del av denne aksjonen.