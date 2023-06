Ingeniørsoldater er militære spesialister som blant annet arbeider med forsvarsanlegg, broer og andre byggverk og kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefyiskstrid.

Ingeniørsoldater skal gi støtte til at andre avdelingers fremrykking i terreng, over elver, over fjorder skjer på en så rask og så sikker måte som mulig. Samtidig skal de hindre fiendens fremrykking. Ingeniørsoldater bygger fortifikasjoner, bygg og anlegg for at egne soldater er best mulig beskyttet. De har ansvar for fagområdet kjemiske, biologiske, radiologiske og kjernefyiskstrid. i Forsvaret (fagfeltet omfatter vern mot kjemiske stoffer, biologiske våpen, radioaktiv og nukleært materiell).

Kilde: Forsvaret.no