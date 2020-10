Prematurt foster i Kvæfjord identifisert

– DNA-analyser viser at liket har samme mor og far som det premature fosteret som ble funnet på en annen adresse i Kvæfjord i oktober 2019.

Det sier etterforskningsleder Morten Hole ved Harstad politistasjon. DNA-prøver av fosteret ble sendt fra politiet til Universitetssykehuset i Oslo.

Det var liket av et prematurt foster, ei jente på 34 uker, som ble funnet. Liket bar preg av å ha ligget lenge, opplyser politiet.

Politiet vet foreløpig ikke hvor lenge fosteret har ligget i uthuset hvor det ble funnet.

Det var personer som hadde tilknytning til stedet som fant det døde fosteret.

Henlagt

– Funnet fra 2019 ble henlagt, men vi ser også på saken fra i fjor i etterforskningen nå, sier Hole.

I 2019 ble et dødt foster oppdaget i et hus på Borkenes under oppussing av huset.

Morten Hole er etterforskningsleder ved Harstad politistasjon. Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

Politiet konkluderte ikke om dødsårsaken når saken fra 2019 ble henlagt. Etterforskningen da tydet på at fosteret hadde vært dødt i flere år og kan ha ligget gjemt.

– På bakgrunn av de opplysningene vi har nå er det ingenting som krever ytterligere etterforskning eller som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sa politistasjonssjef i Harstad, Frank Magne Sletten, til NRK da saken fra 2019 ble henlagt.

Politiet etterforsker nå for forsøke å finne klarhet i saken.

– Vi har en etterforskningsarbeid som gjenstår, både i forhold til tekniske undersøkelser, analyse og vitneavhør som skal foretas. Så vi har en del arbeid før vi vet hva vi står igjen med, sier etterforskningslederen.

Ordfører Torbjørn Larsen i Kvæfjord. Foto: Martin Mortensen / NRK

Tragedie

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen er torsdag ettermiddag opptatt av at de som er berørt av denne saken, nå kan få ro.

– Det er nok en personlig tragedie som ligger i bunnen her, så jeg håper de berørte nå kan få lagt bak seg det som går an å legge bak seg, sier han til NRK.

Han sier at det denne gangen har vært mindre spekulasjoner og snakk enn det var for ett år siden.

– Den gang omtalte politiet det først som et likfunn. Denne gangen var de tidlig ute med å fortelle at det var et prematurt foster, sier Larsen.