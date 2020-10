Fant prematurt foster i uthus i Kvæfjord

Mandag morgen denne uka ble politiet varslet om at det var funnet et lik i et uthus.

– Patrulje og krimteknikere kjørte da til til stedet og tok hand om det som i ettertid viste seg å være et foster. Det ble igjen fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre undersøkelser, sier stasjonssjef Frank Magne Sletten ved Harstad politistasjon.

Han opplyser at liket bærer preg av å ha ligget lenge.

Troms politidistrikt etterforsker nå funnet for å avklare identitet.

For ett år siden etterforsket politiet en lignende sak. Stasjonssjef Frank Sletten i Harstad sier det er for tidlig å si at det er en sammenheng mellom de to funnene. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

– Det er for tidlig å ha noen formening om hva som har skjedd. Det gjenstår fortsatt etterforskning og prøvesvar før vi vet mer om saken, sier han.

Stasjonssjefen opplyser at fosteret er sendt videre til Universitetssykehuset i Oslo for nærmere analyse.

Politiet gjør undersøkelser som er knyttet til funnstedet, og undersøker også personer som kan ha tilknytning til denne adressen.

– Hvem fant fosteret?

– Det var beboere som hadde tilknytning til funnstedet, sier han.

I oktober 2019 ble det funnet et prematurt foster på en annen adresse i Kvæfjord. Det ble funnet i et hus på Borkenes, og ble oppdaget under oppussing av huset. Politiet fant identiteten til fosterets foreldre. Moren var død for flere år siden, og politiet fant ikke noe grunnlag for å gå videre med etterforskningen.

Politiet opplyser at det er for tidlig å si om det noen sammenheng mellom disse to sakene.