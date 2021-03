Prematurt barn funnet i uthus – nå er saken henlagt

– Vi har hatt ulike hypoteser, alt fra at det var en personlig tragedie til et straffbart forhold. Det har pågått en omfattende etterforskning, men saken henlegges som intet straffbart, sier stasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Sletten.

Det var liket av et premature barn, ei jente på 34 uker, som ble funnet. Liket bar preg av å ha ligget lenge.

Stasjonssjef ved Harstad politistasjon, Frank Sletten, sier det var nødvendig å gjøre gode undersøkelser. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Barnet i veggen

I oktober 2019 ble det slått alarm på Borkenes. Eierne av et av bolighus hadde gjort et urovekkende funn under oppussingsarbeid. De ringte politiet som sendte patrulje og krimtekniker. De første meldingene til mediene gikk ut på at det var gjort funn av en død person. Politiet var sparsomme med opplysninger.

Etterhvert ble det klart at det dreide seg om et prematurt barn. Liket hadde ligget gjemt i huset i flere år.

Funnet rystet det lille lokalsamfunnet, og kommunen satte krisestab.

Politiet klarte å finne identiteten til barnet. Det viste seg at moren var død for flere år siden. Faren ble avhørt og fulgt opp av politiet.

– På bakgrunn av de opplysningene vi har nå er det ingenting som krever ytterligere etterforskning eller som tilsier at det har skjedd noe straffbart, sa Sletten, til NRK da saken ble henlagt.

Men saken var ikke over.

Det første funnet av et prematurt barn ble funnet under oppussing av et bolighus på Borkenes i 2019. Foto: Erlend Koppergård / NRK

Prematurt jentebarn

Nesten nøyaktig ett år senere gjentok historien seg. Denne gangen i et uthus like utenfor Borkenes. Politiet ble nok en gang varslet og rykket ut. Det ble tidlig klart at det var funnet et nytt lik.

Obduksjon og analyser av DNA-prøver viste at liket var et prematurt jentebarn på 8,5 måneder. Barnet hadde samme foreldre som det forrige.

– Funnet fra 2019 ble henlagt, men vi ser også på saken fra i fjor i etterforskningen nå, sa etterforskningsleder Morten Hole i oktober 2020.

Stasjonssjef Frank Sletten sier etterforskningen kom så langt det var mulig å komme. Men nå er saken over.

– Jeg er ikke overrasket over at statsadvokaten har henlagt saken, ut ifra de opplysningene som forelå, sier Sletten.

Han erkjenner at det har vært en krevende sak å jobbe med.

– Det er en spesiell sak for oss når man finner levninger av et barn. Det var derfor helt avgjørende å gjøre gode undersøkelser, sier Sletten.