– På vinteren var de helt hjelpeløse. De sto fast på flatmark.

Slik beskrives elbilene av Tor Hirsti, et av postbudene i Vadsø som kjørte mest med de elektriske postbilene. Han hadde en rute på 20 kilometer som han skulle levere post til rundt Vadsø.

Om sommeren hadde bilen god nok rekkevidde og kom frem. Men på vinteren var det verre.

Tor Hirsti kjører nå ut posten med fossilbil. Foto: Tor Hirsti

Posten ble alltid levert, men Hirsti forteller at de på de kaldeste så måtte skru av varmen for at batteriet skulle holde.

– Vi hadde jo kupévarmer på før vi kjørte ut, ellers hadde vi ikke holdt ut.

De elektriske postbilene kom til Vadsø i 2014. Utfordringer som dårlig rekkevidde, mangel på merkeverksted i nærheten og kulde som tærte på batteriene førte til at den siste av de to bilene ble sendt tilbake i 2019.

Marianne Romsdal, distribusjonsleder for Øst-Finnmark begrunner det hele slik:

– Da vi hadde prøvd ut bilene syntes vi rett og slett ikke de var gode nok.

Samtidig som postbud Hirsti sier han er positiv til elektriske postbiler, ble han veldig glad da han fikk ta i bruk sin gamle firehjulstrekker.

Men – nå kommer altså elbilene tilbake. Selv om de denne gangen har mye lengre rekkevidde, er postbudet likevel spent på hvordan de vil fungere på vinterføre i nord.

Posten må hentes og leveres uansett vær. Foto: Hanne Wilhelms / NRK

Elbilen skal tilbake

Posten har bestilt to ulike elektriske postbiler som skal settes drift i Vadsø før sommeren.

Posten har fossilfri postlevering i rundt 50 norske byer. Det gjelder blant annet Bergen, Tromsø, Moss og Oslo. Her er de kun elektriske kjøretøy og varebiler som brukes for å få posten frem.

Romsdal har tro på at det i fremtiden vil være mulig for Posten i Nord-Norge å bli fossilfri, hvis det kommer elbiler med godt nok batteri som klarer seg på de lengste rutene.

– De må ha batterikapasitet til å holde i åtte timer og kjøre 30 mil. Kommer vi dit kan vi være helt hundre prosent elektrisk i fremtiden.

Biler som disse brukes i Bergen, Oslo og mange andre norske byer – nå skal de komme til Vadsø og. Foto: Produsenten / NTB Tema

Slutt på kjøp av fossilbiler

Det er dit Posten har et ønske om å komme. Pressesjef Kenneth Pettersen forteller at Posten har som mål å fase ut fossile kjøretøy og erstatte disse med grønne alternativer. Før jul bestilte Posten 70 nye elektriske varebiler til distribusjon.

– I våre planer har vi satt et tak for bestilling av fossile varebiler i byer i 2022 og utenfor byer i 2023.

Idag er den fornybare delen av Postens bilpark på en fjerdedel.

Dermd er det fortsatt et stykke igjen Posten kan bli hundre prosent grønn.