Politiet: Melding om at en person er tatt av et nytt skred i Nord-Troms

Politiet fikk klokken 17.57 i kveld på nytt melding om skredhendelse, denne gangen ved Tverrelva på Storslett i Nordreisa.

- En person er gravd fram fra skredet av en i turfølget, sier Morten Pettersen i Troms politidistrikt.

NRK får opplyst at Norsk Folkehjelp og luftambulansen er på stedet.

Skredet kommer i tillegg til tre andre alvorlige skredhendelser i Troms fredag ettermiddag.

På Reinøya er to personer bekreftet død etter at et snøskred tok med seg et bolighus og et fjøs.

I Lyngen ble et turfølge på fem utenlandske turister tatt av snøskred. En person er her bekreftet omkommet, og en er kritisk skadd.

I Manndalen har det gått et større skred. Alle personer er gjort rede for, men et fjøs skal være delvis tatt.