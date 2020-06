– Dette er i stor grad skjult kriminalitet som ikke anmeldes til politiet. Det er umulig å ha full kontroll over alt som foregår, sier Yngve Myrvoll i Troms politidistrikt.

Mandag starter en rettssak mot en thailandsk kvinne og hennes norske samboer i Nord-Troms tingrett. Paret er blant annet tiltalt for menneskehandel og for å ha lagt til rette for prostitusjon.

De siste årene har norske myndigheter økt satsingen sin for å avsløre menneskehandel. I regjeringens handlingsplan mot menneskehandel skriver de:

Menneskehandel er vår tids slaveri. Vi aksepterer ikke menneskehandel i Norge eller andre land. Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel

En fersk rapport fra Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel viser at flertallet av de fellende dommene i norsk rettsvesen gjelder seksuelle tjenester.

Likevel forteller politiet at spekteret er mye større i dag enn tidligere.

Fri flyt

Globalisering med åpne grenser og teknologisk utvikling har gjort menneskehandel vanskeligere å etterforske.

– Dermed er åpen for fri flyt av mennesker og arbeidskraft inn til Norge, så gir det oss utfordringer, sier Myrvoll i politiet.

Personer involvert i menneskehandel forflytter seg raskere, både nasjonalt og internasjonalt.

– I tillegg gjør teknologien verden mindre. Det er enklere å få tak i den type arbeidskraft eller tjenester nå enn før, sier Myrvoll.

Han forteller at store deler av «bransjen» er styrt av kriminelle nettverk. Disse tjener penger på flere områder. Det er alt fra menneskesmugling og narkosalg, til omreisende vinningskriminalitet og tigging.

Han nevner også saker som gjelder overgrep som strømmes direkte via internett.

Menneskehandel i Norge og verden Ekspandér faktaboks Menneskehandel i Norge utføres av både enkeltpersoner og av mer organiserte grupper.

De kriminelle utnytter ofte mennesker som er sårbare på grunn av fattigdom, gjeld, lav alder, mangel på utdanning og arbeid eller nedsatt funksjonsevne. Ofrene har gjerne få reelle valgmuligheter. Utnyttelse av sårbare mennesker skjer i en rekke sektorer, som for eksempel bilpleie, oppussing, bygg og anlegg, dagligvare, renhold, landbruk, eller til prostitusjon og seksuell utnyttelse.

Norges gode kjøpekraft og etterspørsel etter billige varer og tjenester fra private og offentlige kunder skaper rom for utnyttelse til arbeid.

Barn utnyttes til ulike formål. Norske borgere kan tilrettelegge og betale for menneskehandel med barn i andre land, oftest fattige land, via internett.

For ti år siden handlet menneskehandel primært om utenlandske kvinner som ble transportert til velstående land for prostitusjon. I dag er den tradisjonelle strømmen av ofre for menneskehandel fra Øst- til Vest-Europa erstattet av flere og mer sammensatte strømninger i hele Europa. Kriminalitetsformen fremstår som mer kompleks hva gjelder kriminelle aktører, utnyttelsesformer og ofre.

Kriminalitetsformen fremstår som mer kompleks hva gjelder kriminelle aktører, utnyttelsesformer og ofre. Den mest utbredte formen for utnyttelse i Europa og i verden for øvrig er fremdeles prostitusjon, men antall ofre som utnyttes til arbeid, øker i Europa.

Ofrenes profil har endret seg. De senere årene er det identifisert flere mannlige ofre. Det er usikkert i hvilken grad dette skyldes endring i kriminalitetsbildet og politiets innsats. Selv om de fleste identifiserte ofrene fremdeles er kvinner, utgjør barn og menn nå en større gruppe enn for ti år siden.

Globalt utgjør barn 28 prosent og menn 21 prosent av gruppen identifiserte ofre. Den samme trenden gjør seg gjeldende i Europa. KILDE: «Menneskehandel i Norge - kriminelle aktører»

Fra Sverige til Tromsø

Rettssak som starter i Nord-Troms tingrett mandag er ikke vanlig kost. I fjor hadde de to rettssaker som omhandlet menneskehandel.

I saken som starter mandag er ei thailandsk kvinne i 40-årene tiltalt for menneskehandel både i Sverige og i Norge. Kvinnen skal blant annet ha tilrettelagt for salg av sex i en massasjesalong i Tromsø.

I tillegg skal hun ha forledet en annen kvinne til å selge sex i salongen.

Hennes samboer, en norsk mann i 60-årene, er tiltalt for å ha fremmet prostitusjon og for å ha leid ut lokaler han visste ble brukt til salg av sex.

Begge de tiltalte nekter straffskyld.

Statsadvokat Hugo Henstein forteller at det er flere ting som blir viktig å bevise i retten.

– Har den hovedfornærmede kvinnen vært i en sårbar situasjon? Har hun blitt utnyttet? Har det vært prostitusjon i lokalene? Det er mange ting som må bevises, sier Henstein.

Dette er saken Ekspandér faktaboks En kvinne i 40-årene fra thailand er tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 258 som omhandler grov menneskehandel. Bakgrunnen er at hun skal ha forledet en thailandsk kvinne til å jobbe på en restaurant i Årjäng i Sverige og ved en massasjesalong i Tromsø. Ved massasjeinstituttet skal kvinnen også ha blitt forledet til å yte seksuelle tjenester. Strafferammen er inntil ti år i fengsel.

som omhandler grov menneskehandel. Bakgrunnen er at hun skal ha forledet en thailandsk kvinne til å jobbe på en restaurant i Årjäng i Sverige og ved en massasjesalong i Tromsø. Ved massasjeinstituttet skal kvinnen også ha blitt forledet til å yte seksuelle tjenester. Strafferammen er inntil ti år i fengsel. Kvinnen i 40-årene er videre tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 315 som omhandler hallikvirksomhet. Bakrunnen er at hun skal ha skaffet kunder til prostitusjon ved massasjesalongen i Tromsø, og lagt til rette for at flere kvinner kunne selge seksuelle tjenester i salongen. Strafferammen er inntil seks år i fengsel.

som omhandler hallikvirksomhet. Bakrunnen er at hun skal ha skaffet kunder til prostitusjon ved massasjesalongen i Tromsø, og lagt til rette for at flere kvinner kunne selge seksuelle tjenester i salongen. Strafferammen er inntil seks år i fengsel. Hun er også tiltalt for brudd på Utlendingsloven paragraf 108, fjerde ledd, bokstav b , for å ha hjulpet kvinnen hun senere skal ha tvunget til prostitusjon inn i Norge. Strafferammen er inntil seks år i fengsel.

, for å ha hjulpet kvinnen hun senere skal ha tvunget til prostitusjon inn i Norge. Strafferammen er inntil seks år i fengsel. Kvinnens samboer, en norsk mann i 60-årene, er tiltalt for straffelovens paragraf 315, for å ha lagt til rette for prostitusjon og for å ha leid ut et lokale han viste ble brukt til sex-salg.

Få dommer

Siden 2003 har det bare vært 51 fellende dommer om menneskehandel i Norge. I 2017 ble nesten alle anmeldelsene henlagt.

Norske myndigheter går ut fra at det er store mørketall.

– Dette er lovbrudd som foregår i det skjulte. Det gjelder bransjer som har uformelle tilknytninger til staten, som drives av bakmenn, sier Yngve Myrvoll.

Han forteller at de er avhengige av samarbeid med flere for å kunne avsløre menneskehandel. Politiet samarbeider blant annet med Nav, Arbeidstilsynet og skatteetaten. Men Myrvoll sier at privatpersoner også spiller en viktig rolle.

– Vi er helt avhengige av tips fra publikum. Hvis du får mistanke om noen som jobber uten arbeidsrettigheter og bor i midlertidige boliger, må du si fra.

Myrvoll sier det handler om å ta et samfunnsansvar.

– At man ikke kjøper svarte tjenester og ikke bidra til at halliker tjener penger på utnyttelse av sårbare kvinner som selger sex.