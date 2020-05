– Vi er bekymret for at det vil gå utover trafikksikkerhetsarbeidet, særlig i det lengre løp.

Det sier UP-sjefen Steven Hasseldal om prøveprosjektet.

Det er Politidirektoratet (POD) som har gitt UP i oppdrag å iverksette prøveordningen, etter et ønske fra politimesterne i Troms og Finnmark for å styrke beredskapen.

«Formålet er å prøve ut om det er mulig å styrke vakt- og beredskapsordningen i distriktet uten at den samlede trafikk- og kontrollinnsatsen svekkes», skriver POD.

– POD har besluttet at vi skal gjennomføre en pilot i ett år for å teste ut løsningen. Vi følger lojalt opp oppdraget, sier Hasseldal.

Det vil altså være politidistriktene som får ansvaret for trafikksikkerheten dette året. UP som særorgan legges dermed ned i Finnmark og Nord-Troms.

Utrykningspolitiet og trafikken Ekspandér faktaboks Utrykningspolitiet (UP) er et nasjonalt særorgan i politiet, som er direkte underlagt Politidirektoratet.

Har hovedansvar for politiets trafikktjeneste. Arbeider for å redusere antall ulykker og lovovertredelser i trafikken, og bidrar i annen kriminalitetsbekjempelse.

I 2018 dro UP inn 325 millioner til statskassa fra forenklede forelegg, og 212 millioner fra fotobokser, ifølge Politihøgskolen.

Ifølge European Transport Safety Counsils rapport, er Norge og Sveits de tryggeste landene i Europa for trafikanter.

Hvert år omkommer mer enn hundre personer i trafikken, og over 500 blir hardt skadet i Norge. For ungdom mellom 15 og 24 år er trafikkulykke en av de vanligste dødsårsakene.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) har beregnet at vegtrafikkulykkene medførte samfunnsøkonomiske kostnader på 24,2 mrd. kroner i 2016 (TØI-rapport 1053C/2010 med justerte tall). Kilde: Politiforum.no

Ifølge Hasseldal er det mange overtredelser i Finnmark, både for ruskjøring og hastighet.

– Det gjenstår å se hvordan politidistriktene følger det opp, men det er vår bekymring at man vil nedprioritere arbeidet og at ulykkene vil øke. Det er derfor viktig at vi opprettholder en høy oppdagelsesrisiko for å holde ulykkene nede.

De siste fire årene har Norge vært det landet i Europa med lavest antall drepte i forhold til innbyggertallet, ifølge Hasseldal.

UP-sjef Steven Hasseldal er skeptisk til den nye ordningen, men sier de vil følge lojalt opp oppdraget. Foto: Utrykningspolitiet (UP)

Mens UP-sjefen frykter dårligere trafikksikkerhet tror Politimester i Finnmark at dette vil gi bedre beredskap for befolkningen.

Vil være der det er behov

Ellen Katrine Hætta, politimester i Finnmark, forteller til NRK at de ønsker å få et samlet politi i Finnmark og tror dette kan gi en bedre ressursutnyttelse.

– Man får løst både trafikkoppdraget og de akutte oppdukkende hendelsene på den måten. Og man får en helhetlig prioritering som er viktig og det er det vi hele tiden ønsker i politiet.

Ifølge Hætta gjør UP det de selv ønsker i distriktet, men nå ønsker hun at operasjonssentralen skal kunne disponere ressursen til der det er behov.

– Det er viktig å huske på at det ikke blir fritt frem for verken ruskjøring eller grisekjøring i Finnmark. Poenget er ikke at vi skal legge ned trafikktjenesten, men at vi flytter resursene fra UP til Finnmark politidistrikt.

Hun understreker at Finnmark fortsatt vil ha en trafikktjeneste og at politiet skal være der det er behov for dem.

– Hvis det blir bra så håper jeg at det blir. På den måten vil vi kunne dekke opp på en bedre måte.