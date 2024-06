Porsanger: Frigir navn på omkommet

De pårørende har også bedt politiet om å videreformidle en takk til alle som bidro i søksarbeidet på vegne av familien:

– Vi ønsker å takke så mye til alle involverte for jobben som er gjort i forbindelse med leteaksjonen. Vi setter stor pris på all den hjelpen og støtten vi som familie har fått i denne tiden.

Det skriver politiet i en pressemelding.

Det har vært et svært krevende arbeid for alle involverte, skriver politiet.

Les også Savnet 11-åring er funnet omkommet

Politistasjonssjef Siri Ulverud i Porsanger politistasjonsdistrikt berømmer alle de som bidro under leteaksjonen og vil takke hver og en av de som stilte opp.

– Det har vært svært mange som har tatt kontakt og stilt mannskap, utstyr og materiell tilgjengelig i letingen – dag som natt.

– Da det ikke lengre var håp om å finne David i livet gikk vi over i et søk etter antatt omkommet. Vårt ønske var å finne den savnede slik at de pårørende kunne få svar og en avslutning på den tragiske ulykken. Derfor vil jeg takke hver og en av dere som bidro til å finne den savnede, sier Ulverud.

Medelev skal ha prøvd å hjelpe

Hovedhypotesen til politiet er også klar, i den står det blant annet at en elev skal ha forsøkt å redde ham:

«Han spilte fotball sammen med andre barn, hvorpå ballen havnet i den flomstore elva. David skal ha gått for å hente ballen, men ble så tatt av strømmen og ført bort. En annen elev skal ha hjulpet til og forsøkt å redde ham og de andre sprang og varslet umiddelbart om hendelsen.»

– En tragisk ulykke og våre tanker går til de etterlatte, sier Ulverud.

Nå fortsetter politiet med etterforskningen, der gjenstår det noen rapporter og den avdøde skal obduseres.

Prøvde å hente opp en fotball

Torsdag forrige uke ble David meldt savnet etter at han prøvde å hente opp en fotball fra den flomstore Stabburselva.

Gutten var på en leirskole med sine klassekamerater fra Komsa Skole, i Alta.

Det var ikke før på lørdagen han ble funnet i munningen av elva, 1,7 kilometer fra leirskolen.

Det hadde blitt satt inn betydelige med ressurser for å finne ham.

Fredag ble det klart at all leirskoleaktivitet utsettes de neste to ukene på grunn av hendelsen.