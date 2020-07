Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er frustrerende å ikke ha en jobb å gå til, forteller Julie Næsheim.

I midten av mars ble hverdagen hennes snudd på hodet.

Da Norge stengte ned, ble hun en av mange som ble sendt hjem fra jobb. Thon hotell Kirkenes hadde ikke lenger bruk for resepsjonisten.

Fire måneder senere har hun enda ikke fått kommet tilbake på jobb. Til det er reiselivsbransjen for usikker.

Denne uvissheten om fremtiden har lagt seg som en vond klump i magen.

– Fordi man ikke har en jobb å gå til, føler man seg litt utenfor samfunnet, sier Næsheim.

– Man mister også litt av nettverket man hadde på jobben.

– Klarer ikke bare sitte og vente

Julie Næsheim er én av 272.400 arbeidssøkende i Norge akkurat nå.

– Akkurat nå synes jeg det er vanskelig å tenke på hva som skal skje. Jeg ser for meg forskjellige scenarioer, sier hun.

Størst er frykten for at hun plutselig skal bli sagt opp.

– Hvis det viser seg at restriksjonene har gitt så store ringvirkninger at de må gi slipp på noen, sier Næsheim.

Etter at hun ble permittert har hun oppdatert CV-en og sett etter nye jobber.

– Jeg klarer ikke gå og vente på at jeg kanskje skal bli tatt tilbake. Det er jo en fast stilling, og jeg liker jobben, men jeg klarer ikke bare sitte og vente.

I Troms og Finnmark er 3,7 prosent av arbeidsstyrken permittert. Julie Næsheim vet ikke når hun kommer tilbake til jobben i Kirkenes. Foto: Erik Andreassen / NRK

Ser en viss bedring

I Troms og Finnmark er Julie Næsheim én av 4.800 permitterte.

– Vi har et samlet ledighetstall på 7,8 prosent inn til juli måned. Tallet er fortsatt høyt sammenlignet med en normal situasjon, men vi ser en viss bedring, sier avdelingsdirektør Svein Tore Dørmænen i Nav.

I takt med at samfunnet gradvis har åpnet opp, har også flere permitterte kommet tilbake på jobb.

Avdelingsdirektøren for tjeneste og kompetanse sier at det har vært en spesiell periode – også for de ansatte i Nav. De har måttet prioritere hardt når arbeidsledighetstallet har bikket over 12 prosent.

Nå oppfordrer han folk til å registrere seg på nav.no.

– Vær nøyaktig med CV-utfyllingen, det gir et større potensial for treff. Gjør også det du kan for å være proaktiv og tilegne deg mer kompetanse, råder han.

Både arbeidsledighetstallene og antall permitterte er på vei tilbake, ifølge Svein Tore Dørmænen i Nav. Foto: Privat

Konkurranse om jobbene

Til tross for at hun ikke vet når hun kan komme tilbake i hotellresepsjonen, har Næsheim sendt inn flere jobbsøknader. Det gjør at hun også holder motivasjonen oppe.

– Det er for å ha en rutine i hverdagen. Jeg har hørt at bare noen uker i en slik situasjon kan gjøre at man faller ned i kjelleren.

Foreløpig har hun ikke fått napp.

– Jeg har søkt på rundt ti jobber, og vært på to intervjuer, sier Næsheim.

– Det er vanskelig fordi man konkurrerer med mange andre som også er permittert eller har mistet jobben. Det er mange dyktige, og stor konkurranse.