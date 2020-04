Overlykkelig kommunelege etter helikopter-beskjed: – Dette er livsviktig for beredskapen

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Er det sant? Takk og lov. Nå ble jeg kjempeglad! Det er livsviktig at avtalen med Forsvaret om Bell-helikopter i Kirkenes forlenges, sier Britt Larsen Mehmi.

Kommuneoverlegen i Vadsø er både overrasket og lettet når hun får vite at Helse Nord har bedt Forsvaret om å få beholde helikopteret i Kirkenes frem til 15. juli.

Det såkalte Bell-helikopteret har vært en del av beredskapen siden sommeren 2019, men skulle tas ut 15. april. Dette har møtt sterk motstand fra lokalt hold.

Finnmark legeforening og Øst-Finnmark regionråd er blant flere som har tatt til orde for å forlenge avtalen.

– Nå er vi strålende fornøyd. I denne situasjonen er det betryggende at de synes det er fornuftig å fortsette med helikopteret, sier daglig leder i regionrådet, Trond Haukanes.

Forsvarets Bell-helikopter har vært en del av beredskapen i Øst-Finnmark siden sommeren 2019. Her fra et oppdrag i Vadsø i mars. Foto: Knut-Sverre Horn

– Sårbar situasjon

Helse Nord RHF opplyser at det er koronasituasjonen som er årsaken til at de ønsker å forlenge avtalen.

– På bakgrunn av den pågående koronapandemien anmoder vi Forsvaret om støtte med et Bell-helikopter i Kirkenes til ambulansetransport i og fra Finnmark til 15. juli. Vår erfaring tilsier at vi raskt får svar på dette, skriver kommunikasjonsdirektør Anne May Knudsen i en e-post til NRK.

Og det svaret fikk de tirsdag kveld. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter til NRK at de sier ja til anmodningen fra Helse Nord.

– Sånn situasjonen er nå er det viktig å ha en beredskap som trygger befolkningen. Derfor vil vi forlenge avtalen. Samtidig vil jeg ta en prat med helseministeren, fordi denne beredskapen går ut over andre ting Forsvaret skulle ha gjort, sier Bakke-Jensen.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter at Forsvarets helikopter blir værende i Kirkenes frem til 15. juli. – Det går ut over en del av oppdraget til Forsvaret, men er viktig for å sikre beredskapen, sier han. Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Kommuneoverlegen i Vadsø sier koronakrisen gjør dem svært sårbare.

Én av grunnene er at ambulanseflyene ikke kan fly koronasmittede pasienter, eller pasienter der smittestatus er uavklart.

– På denne tiden av året har mange hoste, snørrete nese eller sår hals. For de fleste har ikke dette noe med korona å gjøre, men vi kan ikke utelukke det. Uten helikopteret til Forsvaret ville vi i praksis stått uten luftambulanse, sier Mehmi.

– Godt samarbeid

Forrige uke kom Helse Nord med flere tiltak for å forbedre ambulanseberedskap og sykehustransport under koronapandemien. Da drøftet de leie av fly og helikopter med sivile selskap.

Kommuneoverlegen er svært glad for at de slipper å skifte operatør, fordi overgangsperioden erfaringsmessig ville gitt problemer.

– Da ville vi fått en ustabil luftambulansetjeneste over en lengre periode. Jeg vet det er en stående regel om at man skal bruke sivile ressurser så langt som mulig, men her er Forsvaret godt integrert i helsevesenet.

– Vi har like godt samarbeid med dem som vi har med Kirkenes sykehus. Det er bare tilfeldigvis et grønt helikopter, sier Britt Larsen Mehmi.

NRK har ikke lyktes i å få en nærmere begrunnelse fra Helse Nord-direktør Cecilie Daae tirsdag kveld.