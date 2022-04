Ønsket ikke russiske gjester – hotell frikjent for diskriminering

– Jeg håper frifinnelsen viser at det vi gjorde var riktig og at vi hadde lov å gjøre det. Og at folk skjønner at når vi skulle huse flyktninger, så krever de beskyttelse. Det har historien etterpå også vist. Man må ta det seriøst, sier hotelleier Idar Gabrielsen til NRK.

Flere privatpersoner anmeldte Gabrielsen i for diskriminering etter å ha uttalt at hotellet ikke ønsket russiske gjester.

Hotelleier Idar Gabrielsen sier han ikke er overrasket over at politiet har henlagt anmeldelsene mot han. Foto: Sveinung Åsali / NRK

I mars i år åpnet de dørene for ukrainske flyktninger som ventet på å bli registrert hos politiet. Samtidig ble det hengt opp en plakat i resepsjonen der det gikk klart frem at hotellet støttet Ukraina.

– Vi har ikke satt en stopper for russiske gjester, vi har sagt at vi ikke ønsker russiske gjester ved våre hoteller. Vi har tilbudt ukrainske flyktninger å bo her gratis, og da syns vi det er dårlig takt og tone at det bor russere på samme hotell, sa Gabrielsen da til NRK.

Ikke noe straffbart

Nå har politiet frifunnet hotelleieren i og med at det ikke er funnet noe straffbart.

Bent Strand er politiadvokat i Troms politidistrikt. Han forteller at politiet startet etterforsking etter at det kom to anmeldelser og ett tips i saken.

– Det er ikke noen fornærmede parter som har blitt avvist fra hotellet, som har levert anmeldelse på diskriminering. Saken er anmeldt av personer som har sett oppslag i media, opplyser han til NRK.

Strand forteller videre at hotellkjeden i Tromsø hadde ukrainske flyktninger på to av sine tre hoteller. Her var det ikke ønskelig med russiske gjester.

På det tredje hotellet var det tatt imot russiske gjester.

Hensynet til ukrainske flyktninger kan altså godtgjøre en slik praksis, mener politiet.

– De har aldri nektet russiske gjester adgang, og fordi vi ikke har noen fornærmede i saken, finner vi ingenting straffbart i denne saken, sier han.

Opplevde hets

Saken vakte sterke reaksjoner, både for og imot hotellet. Gabrielsen forteller at det kom en del hets på sosiale medier. Flere truet med å boikotte hotellkjeden.

Så langt har ikke hotellet merket noen nedgang i antall besøkende.

– Jeg håper majoriteten av det norske folk støtter Ukraina og har sympati for flyktningene som må rømme landet og søker beskyttelse. Jeg tror i så måte ikke at vi har tatt skade av å sympatisert med dem.

Hotellene han driver har ikke lenger flyktninger boende hos seg, men har ansatt ukrainere som har fått innvilget opphold og arbeidstillatelse.

