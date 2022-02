Leiar i Vesterland Feriepark og ordførarkandidat for Sogndal Høgre, Arne Glenn Flåten, seier nei til russiske gjester ved overnattingsstaden han driver.

– Det rammar sjølvsagt uskyldige, men konsekvensen er liten, seier han til NRK, og presiserer at dei russiske gjestane som alt er innlosjert på staden «sjølvsagt ikkje vert kasta ut».

Vidare har han sendt førespurnad til booking.com og expedia om å stenge for bestillingar frå Russland.

Bakgrunnen for aksjonen er krigen i Ukraina og eit ynskje om å sende «eit tydeleg signal» austover.

– Det er krig. Å takke nei til russiske gjester er ikkje å fordømme dei, men eit signal om at vi ikkje aksepterer vala til presidenten deira, seier Flåten.

Han legg til at han praktiserte same booking-politikk då Russland tok Krimhalvøya i 2014.

Ordførar i kommunen, Arnstein Menes (Sp), seier til NRK at han «har forståing for at det kjem slike reaksjonar».

Juridisk dilemma

Aksjonen i Sogn vart fyrst kringkasta på Facebook og har skapt skarpe reaksjonar.

Juridisk er spørsmålet om aksjonen treffer ein marknad eller om han treffer enkeltpersonar.

Det fyrste, altså å blokkere for russiske finansoperasjonar og bestillingar, er eit legitimt sanksjonsmiddel.

Medan det andre kan vere på kant med Diskrimineringslova som seier at «direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet og nasjonalt opphav er forboden.»

Kva slags kategori aksjonen i Sogn hamnar i er ikkje utan vidare gjeve.

– Det kan vere tillate, om det er sakleg og forholdsmessig, seier jurist og tidlegare Fpu-formann Ove Vanebo.

– Men ein rein avvisning av russiske gjester utan vidare, verkar å vere ganske dramatisk. Eg ville rådd frå ein slik praksis.

Ifølge straffeloven paragraf 349 så er det straffbart å nekte menneske varer og tenester som er tilgjengeleg for ålmenta basert på nasjonale eller etniske opphav.

Dette seier juristane Ekspandér faktaboks Vibeke Blaker Strand, professor ved Institutt for offentleg rett, Det juridiske fakultet – Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr diskriminering og trakassering på grunn av blant anna personars nasjonale opphav, for eksempel det å vere russisk. Dersom private aktørar innfører praksisar som forskjellsbehandlar russiske enkeltmenneske fordi de er russiske, vil det fort kunne vere i strid med diskrimineringslovgivinga. Diskrimineringslovgivinga skal nettopp gi enkeltpersonar vern mot å bli behandla dårlegare enn andre på grunn av gruppebaserte forhold. – Det må likevel trekkjast et skilje til statlege/overnasjonale/organisasjonsforankra tiltak og sanksjonar innretta mot å ramme interessene til russiske myndigheiter. Her oppstår det ikkje spørsmål om diskriminering.

– Unngå å piske opp eit russar-hat i befolkninga

Alfred Bjørlo representerer Sogn og Fjordane Venstre på Stortinget. Han åtvarar mot å «piske opp eit russar-hat i befolkninga».

– Eg er skeptisk til denne type boikottaksjonar mot den jamne russar, som også lever under åket av Putins diktatur. Vi må hugse på at dette er «Putins krig». Det vi må gjere no, er å ramme han og hans regime hardt og konsist med alle tilgjengelege økonomiske og juridiske verkemiddel.

I staden foreslår han eit meir målretta tiltak:

– Russiske oligarkar i luksusyachtar bør ikkje vere velkomne i norske fjordar i 2022. Desse oligarkane veit vi har nære band til Putin-regimet. Dei bør boikottast og få klar beskjed om at dei ikkje er velkomne til våre fjordar.

Forslaget er i tråd med kva tidlegare Moskva-korrespondent for BBC, Angus Roxburgh, skriv i den engelske avisa The Guardian i dag. I ein kommentar tek han til orde for å ramme den delen av den russiske befolkninga som er tettest på Putin.

MÅ SKILJE: – Eg skjønner at man ønsker å reagere på det som skjer i Ukraina, men eg tviler på at løysinga er å snu ryggen til russarar flest på grunn av Putin, seier reiselivsdirektør i Visit Bergen, Anders Nyland. Foto: Skjermbilde

– Styremaktene må definere sanksjonar

Helene Frihammer er regiondirektør for NHO Vestlandet. Ho seier til NRK at dei ikkje vil sette i verk eigne sanksjonar, men overlate dette til styremaktene.

– Sjølv om Russland har gått til angrep på Ukraina er vi ikkje i konflikt med Russland eller det russiske folk. Norske styresmakter vil ha hand om sanksjonspolitikken og NHO vil sørge for at medlemmene våre er løpande oppdatert på dette.

Stortingskandidat frå Hordaland Høgre, Ove Trellevik, har lite til overs for boikotten til sin Høgre-kollega i Sogn.

– EU og Nato står samla i sine sanksjonar mot Russland, så private aksjonar som ikkje er forankra i Noreg sin «sanksjonspolitikk» kan virke mot føremålet, sjølv om dei isolert sett kan verke fornuftige, seier han.

Det same seier reiselivsdirektør i Visit Bergen, Anders Nyland:

– Dette verkar lite gjennomtenkt, synest eg. Eg skjønner at han ønsker å reagere på det som skjer i Ukraina, men eg tviler på at løysinga er å snu ryggen til russarar flest på grunn av Putin.