Nye soldater i førstegangstjenesten må bruke andres undertøy

– Det å gi fra seg sin brukte truse kan være ubehagelig og intimt, sier landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen i Forsvaret, Anette Hyldmo.

I Forsvaret får man utlevert utstyr når man skal inn til tjeneste som man igjen må levere når man dimitteres. Med unntak av kroppsnære plagg, som truser og sokker.

Nå har derimot koronapandemien ført til forsinka leveranser som gjør at man venter store mangler på kroppsnære artikler, ifølge Hyldmo.

Det er Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) som leverer bekledning til førstegangstjenesten.

– For å sikre at de som kommer inn til tjeneste på nyåret får godt utstyr har FLO bestemt at de som dimitteres i desember 2020 til august 2021 må levere inn absolutt alt av tøy, sier Hyldmo.

Til vanlig får nye soldater i førstegangstjenesten utdelt kroppsnære plagg som er ubrukt. Nå får de altså brukte truser og sokker.

Det var Forsvarets Forum som skrev om saken først.

Ikke første gang

Det er ikke første gang Forsvaret har hatt klesmangel, understreker Anette Hyldmo. Tidligere i år har det vært store problemer med at soldatene ikke har fått det tøyet de skulle hatt.

– Det har ofte dreid seg om ullsokker. Og det er alltid soldatene som er i førstegangstjenesten som lider av dette, siden Forsvaret ikke klarer å prioritere dem.

Nå skjer det igjen, og mange av soldatene reagerer.

Landstillitsvalgte Anette Hyldmo reagerer på at soldater må levere inn kroppsnære artikler når de dimitteres. Foto: Forsvaret

– Vi mener FLO må ta ansvar for avvikene sine og planlegge bedre. Det er ingen som kan planlegge en koronapandemi, men vi ser det i sammenheng med at dette har skjedd tidligere. Og da er ikke koronapandemien et godt nok argument, sier Hyldmo.

Hans Meisingset er kommunikasjonsansvarlig i FLO. Han sier at tiltaket er midlertidig, og kun skal vare frem til sommeren 2021.

– På grunn av leveranseproblemer har vi sett det nødvendig å iverksette dette tiltaket for å sikre at soldatene får utstyr ved kommende innrykk, sier han.

Leveranseproblemene oppsto allerede i 2019, ifølge Meisingset. Da måtte soldatene vaske sitt eget tøy. Noe som blant annet førte til utbrudd av skabb og fotsopp.

– Årsaken er at vi har gått fra ha store lagerbeholdninger i Forsvaret, til å ha mindre lager. Så har vi kommet til et punkt der vi fikk problemer med å kunne levere, sier han.

Frykter konsekvensene

Anette Hyldmo frykter at soldatene som kommer til førstegangstjenesten på nyåret heller vil bruke sivilt tøy.

– Om de er ute på felt og får yrkesskade på grunn av bekledning så får de ikke erstatning fra Forsvaret siden de ikke har brukt Forsvarets eget tøy.

Meisingset sier at FLO arbeider med å løse utfordringa.

– Vi har hatt gode leveranser i 2020, mye bedre enn i 2019, så vi opplever å være på god vei. Vi har kjøpt inn for å bygge opp lagerbeholdninga, og fortsetter med det.

– Har du forståelse for at noe synes det er ubehagelig å måtte bruke andres undertøy?

– Jeg kan jo forstå at dette oppfattes som lite gunstig, men tradisjonelt har det vært ordninga at kroppsnær bekledning også leveres inn og brukes på nytt, sier Meisingset som forsikrer soldatene om at tøyet som leveres inn blir vasket, renset og kvalitetssjekket.