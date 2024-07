Regjeringen vil kreve forhåndsgodkjenning av utenlandske eiendomskjøp

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ser til Finland for å begrense at Russland skaffer seg strategisk plasserte eiendommer i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) ser til Finland for å begrense at Russland skaffer seg strategisk plasserte eiendommer i Norge.

Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK