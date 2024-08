Den norske filmskaperen Jannicke Mikkelsen er en av fire som skal på tur i verdensrommet.

Turen skal gå over polarområdene til jorden, det første romoppdraget av sitt slag. Det melder SpaceX i en pressemelding.

Mikkelsen blir med dette den første kvinnelige norske astronauten, og den første helnorske astronauten.

I 2022 var det over 300 nordmenn som søkte astronautopptak i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA). Totalt var det 23.000 søkere fra hele verden.

Men ingen nordmann fikk plass blant de 17 som nylig ble valgt til det prestisjefylte programmet.

Oppdraget Mikkelsen skal være med på er en såkalt kommersiell flygning, og ikke gjennomført av ESA.

De fire som skal ferdes i polar bane rundt jorden, blir de første menneskene som gjør det.

Fagsjef for bemannet romfart og utforskning hos Norsk romsenter, Arvid Bertheau Johannessen, synes dette er veldig spennende.

Fagsjef for bemannet romfart og utforskning hos Norsk romsenter, Arvid Bertheau Johannessen, sier nyheten kom som en overraskelse på dem.

– Dette har nok vært jobbet med en stund, regner jeg med. Men det har vært holdt en lav profil, sier han.

Bertheau Johannessen sier han ikke kjenner Mikkelsen personlig, men at han vet hvem hun er.

– Hun har jobbet med romrelaterte prosjekter før. Og hun har vært video- og filmansvarlig for alt fra rockebransjen til vitenskapelige ekspedisjoner, sier han.

– Hun har vært i kontakt med oss før, men det er nok andre som kjenner til henne bedre. Men jeg har kjent til henne lenge.

Ifølge Bertheau Johannessen skal Mikkelsen og resten av mannskapet gjøre observasjoner i forbindelse med noen nordlyslignende fenomener. Det skal gjøres i samarbeid med Universitetet på Svalbard.

– Det høres utrolig spennende ut. Det er den første flyvningen av den type som går over polområdene på den måten, sier han.

Finansieres av eventyrer fra Malta

Navnet på romoppdraget som Mikkelsen skal delta på blir «Fram2», oppkalt etter skipet som ble brukt til å utforske Nordpolen og Sydpolen.

Romferden skal skje i løpet av året. Det er SpaceX som gjennomfører turen, men den finansieres av den maltesiske entreprenøren og eventyreren Chun Wang.

Oppdraget skal vare i tre til fem dager.

Mikkelsen bor i Longyearbyen på Svalbard, der hun blant annet er frilanser for NRK.

Hun har tidligere vært med på flere ulike ekspedisjoner.

I 2019 var hun med på å sette verdensrekord, sammen med Hamish Harding, for den raskeste jordomflyging, kalt «One More Orbit».

Bertheau Johannessen synes det er litt for tidlig å si hva dette prosjektet vil ha å si for norsk romferd på lang sikt, men synes det er stort i seg selv at en nordmann er med på noe som ikke er gjort før.

– Jeg regner med at det markerer Norge litt på kartet, sier han.

– Prosjekter virker inspirerende, sikkert også for ungdom spesielt, som har lyst til å satse innenfor rombransjen. Vi setter stor pris på at det finnes personer som har den type initiativ og får det til.

Over 200 vellykkede oppskytninger

I løpet av de siste fire årene har den amerikanske romfartsselskapet Space X gjennomført tretten bemannet flyvninger i verdensrommet, opplyser selskapet. Space X er eid av den amerikanske milliardæren Elon Musk.

Hans plan er å sende mennesker til mars. Tidligere i sommer hadde raketten som skal frakte mennesker til mars den mest vellykkede testen til nå.

Raketten som skal brukes i oppdraget Mikkelsen skal være med på er imidlertid Falcon 9. Space X har gjennomført over 200 vellykkede oppskytinger på rad med Falcon 9.