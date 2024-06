Målet for romfartøyet Starship er å gjennomføre en kontrollert ferd. Turen vil ende med at fartøyet blir skrap på havets bunn, men det er planlagt.

Starship skal brukes til å lande amerikanske astronauter igjen på månen. Elon Musk og hans selskap SpaceX ønsker også å bruke det til å sende mennesker til planeten Mars.

Tre tidligere forsøk endte uten at SpaceX greide å gjennomføre alle punktene i testplanen. Selskapet mener alle tre var vellykkede tester av systemet.

DÅRLIG TID: Starship skal brukes som månelandingsfartøy. Systemet må virke for at amerikanerne skal nå målet om å få mennesker tilbake til månen. Foto: SpaceX/Nasa

Verdens største rakett

Starship er et 50 meter høyt fartøy. For å få det opp fra jordens overflate bruker SpaceX en gigantisk rakett som heter Super Heavy. De to sammen blir bare omtalt som Starship.

Starship er den høyeste og kraftigste raketten som noensinne er bygd.

Den blir skutt opp fra Starbase i Boca Chica, Texas. Oppskytning kan komme så tidlig som klokka 14.20. norsk tid torsdag. Det er mulig oppskytningen blir utsatt, men SpaceX melder at alt er i rute.

RUTEN: Målet er å gjennomføre en simulert myklanding på havoverflaten. Det skal skje i Det indiske hav etter en tur rundt halve planeten. Foto: Marco Langbroek

Selve planen

Oppskytningen starter med at de 33 motorene i Super Heavy tenner. Etter litt under tre minutter er jobben til bæreraketten gjort, og den blir skilt vekk fra Starship.

Super Heavy skal simulere en myklanding på jorden. Det skal den gjøre i havet. Den skal bremse opp til null vertikal hastighet ved havoverflaten. Det har den til nå ikke greid.

Starship skal bruke sine egne motorer til å komme ut i rommet og nesten i bane rundt jorden.

Den skal simulere en myklanding i Det indiske hav. Dette er en endring fra forrige forsøk da Starship ikke skulle forsøke en nedbremsing ned mot overflaten.

HD VIDEO FRA ROMMET: Starship er utstyrt med antenner som skal sende video gjennom Starlink-systemet. Målet til SpaceX er å ha en uavbrutt videostrøm fra start og helt til slutt. Foto: SpaceX

Hva som kan gå galt

Det største ukjente punktet i teknologien til SpaceX er varmeskjoldet til Starship. Når fartøyet møter atmosfæren igjen etter en kort tur rundt halve planeten vil varmeskjoldet bli utsatt for en stor påkjenning.

Brytes skjoldet på ett eller flere punkter, vil trolig skipet bli ødelagt. SpaceX fikk mye data fra forrige forsøk, men skipet gikk i stykker før det nådde punktet med maksimal varmebelastning.

Det er gjort endringer av Starship som skal gjøre fartøyet bedre i stand til å tåle varmen som oppstår under møtet med atmosfæren.

Super Heavy skal demonstrere en presis landing. Det har den til nå ikke greid. Det er gjort flere endringer i raketten slik at den skal være i stand til å tenne nok motorer til å kunne gjennomføre en myklanding.