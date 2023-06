To ganger har en Falcon 9 rakett eksplodert. En gang var mens den fylte drivstoff på bakken, og den andre var kort tid etter start. Det er lenge siden.

28. juni 2015 opplevde en Falcon 9 en såkalt RUD 149 sekunder etter start. Raketten og nyttelasten ble totalt ødelagt. Grunnen var en trykkflaske som slet seg løs.

RUD: Alt går i stykker i en voldsom hastighet uten at det var planlagt. Det skjedde med denne Falcon 9-raketten i 2015. Foto: SpaceX

1. september 2016 eksploderte nok en Falcon 9. Det skjedde på startrampen under fylling av flytende drivstoff. Raketten skulle ikke fly, den skulle teste motorene. Grunnen til ulykken var antenning av kledningen rundt en trykkflaske.

Før den siste eksplosjonen hadde SpaceX gjennomført 25 vellykkede oppskytninger av denne type raketter.

Den siste oppskytningen var på onsdag.

Tallet har nå økt til 225.

TO HUNDRE GANGER: En Falcon 9 stiger opp fra oppskytningsrampen i California onsdag morgen norsk tid. Med denne rekorden fikk Elon Musk og SpaceX en ny rekord. Foto: SpaceX

Det betyr at det nå har vært 200 vellykkede oppskytninger av rakettypen Falcon 9 på rad.

De nærmeste konkurrentene er russiske Sojus med hundre på rad og amerikanske Delta II også med hundre.

Det gjør Falcon 9 til den tryggeste romraketten noensinne, forklarer romfartsekspert Eric Berger.

TRYGT NOK FOR NASA: Onsdag formiddag landet fire astronauter med romfartøyet Dragon. De ble skutt opp med en Falcon 9. Foto: AP

Dominerer

SpaceX dominerer nå det internasjonale oppskytningsmarkedet.

Da Elon Musk stiftet selskapet i 2002 var målet å lage raketter som kunne brukes flere ganger, har han fortalt til NRK.

På den måten kunne oppskytninger bli billigere for kundene. Det fikk han til.

LITEN GJENG: Staben i SpaceX i 2002. Bandet var ikke en del av staben. Bildet er tatt seks år før de første vellykkede oppskytningen. Foto: SpaceX

Raketten som steg opp i rommet onsdag morgen var ute på sin 14. tur. Den har nå landet trygt på jorden igjen.

SpaceX gjennomførte i fjor 61 oppskytninger. Alle andre i verden i denne bransjen bidro med totalt 32 oppskytninger til sammen.

STARLINK: En ukrainsk soldat setter opp en antenne for kommunikasjonssystemet til SpaceX. Til enhver tid er det Starlink-satellitter over Ukraina. Foto: CLODAGH KILCOYNE / Reuters

En stor andel av kapasiteten til SpaceX blir nå brukt til å bygge opp Starlink, opplyser selskapet.

Starlink er et kommunikasjonssystem som eies av SpaceX.

Starlink tilbyr bredbånd gjennom satellitter. Det er nå over 4000 slike satellitter i bane rundt jorden, viser tallene fra Norad.

SKAL BLI MYE MER: Kart som viser Starlink-satellitter over Europa klokka 09:14 torsdag 1. juni 2023. Målet til SpaceX er at det skal bli ti ganger flere satellitter i bane. Foto: Satellitemap

Nok smell for de fleste

Rakettene til SpaceX har ikke sluttet å eksplodere. Det er andre raketter som nå ender med RUD.

NESTEN BRA: Et Starship eksploderer etter en landing som var for hard. Foto: SpaceX

Elon Musk har flere ganger beskrevet hvordan selskapet opererer.

De bygger mange raketter i et hurtig tempo.

De tar stor risiko under testing. At en rakett eksploderer ødelegger ikke for tempoet og de lærer mye.

TESTET TIL DESTRUKSJON: Teknologi-demonstratoren Grasshopper eksploderer. Foto: SpaceX

Siste store smell for selskapet kom da de skulle teste det nye fartøyet Starship 20. april.

SKAL BLI HELT ØDELAGT: Starship står klar til det som skulle vise seg være et fire minutter langt liv. Foto: SPACEX / Reuters

Det endte med totalt tap av bærerakett og romskip.

I tillegg ble mye av utstyret på bakken skadet, har Elon Musk fortalt.

OVERLEVDE IKKE: Et kamera som var satt ut i det som fotografen trodde var trygg avstand fra oppskytningsplattformen. Det viste seg ikke å stemme. Foto: JOE SKIPPER / Reuters

Inntil Starship fungerer tilfredsstillende, vil Falcon 9 og storebror Falcon Heavy være arbeidshestene til SpaceX.

Dette kan vare i mange år.

Veien fram for Starship er lang.

Humper i bakken

Det var mye som gikk galt under uttestingen av Starship i april. SpaceX har ikke fortalt om alt.

Det som er kommunisert offentlig av Elon Musk er fire vesentlige feil:

Raketten ødela bakken under startrampen. Gassen fra motorene gravde ut et stort hull. Betong, stein, jord og sand fra dette hullet ble kastet i høy hastighet mot bakkeutstyret og førte til skader. Startrampen blir nå bygd om med vannavkjølte stålplater som skal takle trykket fra motorene.

Åtte av motorene sluttet å virke. Bæreraketten er utstyrt med 33 motorer, og kan takle bortfall av noen av disse. Tre av motorene startet ikke i det hele tatt, og ytterligere fem falt bort i løpet av de neste minuttene.

Raketten opplevde katastrofalt bortfall av hydraulikk. Generatoren som skulle sørge for trykksatt hydraulikkvæske sluttet å virke. Det medførte at motorene ikke kunne endre vinkel. Raketten hadde ikke mulighet til å styre og endte opp i spinn.

Systemet som skulle sørge for at raketten eksploderte på en trygg måte dersom noe gikk galt fungerte ikke tilfredsstillende. Dette er eksplosiver som skal kutte hull i drivstofftankene og med det føre til detonasjon. Det tok 40 sekunder fra systemet ble utløst og til raketten eksploderte.

Elon Musk meldte 27. mai at neste forsøk ville komme om to måneder.

Bakkeutstyret, romskipet og bæreraketten vil ha vesentlige endringer i forhold til systemet som ble testet i april.

Det er likevel mye som fortsatt kan gå galt har Elon Musk fortalt.