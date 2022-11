Det kan gå over ti år mellom hver gang det er astronautopptak i den europeiske romfartsorganisasjonen (ESA).

For når noen først har fått plass, er det «ingen» som slutter.

Denne gangen fikk ESA 23.000 søkere fra hele verden.

Blant dem rundt 320 nordmenn.

Men ingen nordmann fikk plass blant de 17 som nylig ble valgt til det prestisjefylte programmet.

Det mener astronautkandidat Nima Shahinian, ikke burde vært mulig.

– Vi har ekstremt dyktige folk som har søkt. At en nordmann ikke fikk plass i år, handler trolig mer om politikk enn ferdigheter.

Hvorfor søker ESA nye astronauter? Ekspandér faktaboks De skal bygge en romstasjon som går i bane rundt månen, med navn Gateaway.

Denne stasjonen skal gjøre det lettere å utforske både månen og på sikt også Mars.

Nima J. Shahinian har som ambisjon å bli Norges første kommersielle astronaut. Men han ønsker seg statlige kolleger. Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Trangt nåløye

ESA har fra før av bare søkt etter astronauter tre ganger siden 1978 – den siste var i 2008.

Det har aldri blitt valgt ut en norsk kandidat.

Til tross for at Norge har vært et av medlemslandene siden 1987, og har betalt en årlig medlemskontingent. Nylig spyttet vi inn 1,6 milliarder inn det europeiske samarbeidet.

Norges innbetalinger til ESA består av: Ekspandér faktaboks Norges innbetalinger til ESA består av: En årlig kontingent (obligatorisk del) basert på hvert lands netto nasjonalinntekt. Et bidrag til ESAs Frivillige programmer som innbetales hvert 3. år og bestemmes av hvert enkelt land for hver periode. Norges årlige kontingent for 2023 er på 219,2 millioner norske kroner.

norske kroner. ESAs astronauter er en av mange aktiviteter som finansieres under denne årlige kontingenten.

Norges bidrag til ESAs frivillige programmer for denne perioden var på 1,6 milliarder.

ESA utvikler og gjennomfører den sivile, europeiske romsatsingen og er den største forsknings- og utviklingsorganisasjonen i Europa.

Det norske romfartsmiljøene får nesten alle oppdragene sine fra ESA. Kilde: Norsk romfart

– Det er et trangt nåløye, men jeg mener at det var på høy tid at en av plassene gikk til Norge med tanke på alt vi bidrar med, og ikke minst hvor mange dyktige mennesker vi har her til lands.

For 30 år siden var fysiker Gaute Einevoll nære målet å bli den første norske astronauten, men han ble slått på målstreken av svenske Christer Fuglesang.

Også Niels Mykleby kom langt i årets opptak, men fikk barndomsdrømmen knust.

– Blitt gammeldags

Nima Shahinian (40) er en av dem som kjemper for å få det norske flagget på en romdrakt.

Han skulle egentlig vært den første nordmannen i verdensrommet i 2022.

Men på grunn av korona ble treningen utsatt ett år. Og da krigen brøt ut, valgte han å forlate den russiske romstasjonen han var tilknyttet.

Han søkte ikke ESA-opptak selv, og har forsøkt å komme seg til verdensrommet på egen maskin gjennom kommersielle kanaler.

Nima Shahinian i et basseng under en astronautøvelse i Russland. Han rakk akkurat å fullføre grunnutdanningen sin før krigen brøt ut i Ukraina.

Men han mener at mangelen på norske representanter internasjonalt, er svært uheldig.

– Norske ESA-kandidater burde fått betydelig mer støtte fra Norsk romsenter og norsk romfart, samt regjeringen.

Andre medlemsland har et større støtteprogram og driver lobbyvirksomhet på en annen måte, hevder han.

– Norge stiller ikke nok krav. Det er typisk norsk å være flinkest i klassen og sitte på bakerste rekke og se på.

Vil inspirere unge

Shahinian mener det mangler på kommunikasjon utad fra Norsk romsenter som er en statlig etat under Nærings- og fiskeridepartementet.

– Norsk romfart ligger teknologisk og intellektuelt langt framme, men er blitt gammeldags i hvordan vi kommuniserer alt det fantastiske vi gjør, og derfor blir alt det bra bortgjemt og skjult.

Nå mener Shahinian at vi trenger et norsk forbilde for å fremme satsingen på vitenskap, ingeniørkunst og naturfag blant landets barn og unge.

– Det er Magnus Carlsen-effekten. «Ingen» var opptatt av sjakk før vi fikk en stor internasjonal spiller.

Thomas Reiter utførte den første romvandringen av en ESA-astronaut under ESA / russiske EuroMir '95-oppdrag til Mir-romstasjonen. Foto: ESA

– Ikke vår jobb

Arvid Bertheau Johannessen ved Norsk romsenter, mener markedsføringen i denne runden har vært både god og fremoverlent. Og at de fikk svært mange kompetente søkere til opptaket.

– Har Norge vært for dårlig til å fremme de norske kandidatene da?

– Jeg syns ikke det. Vi kan ikke gjøre inngrep i selve seleksjonsprosessen. Det er en prosess som kjøres veldig profesjonelt og lukket av ESA.

Norge skal sørge for å fremskaffe gode kandidater gjennom markedsføring, ifølge fagsjefen. Noe han mener de lyktes med i år.

– Vi har markedsført opptaket denne gangen mer enn noensinne, og fikk utrolig mange gode søkere.

– Men burde vi lagt mer press på ESA, er det ikke «vår tur» å få en astronaut?

– Det er ingen land som har noen krav på å få en astronaut til ESA. Det plukkes ut etter strenge kriterier og en rekke tester, og det er et nåløye som de beste kandidatene kommer igjennom.

Tidslinje for astronautsøkere Foto: NASA–S. Kimbrough Ekspandér faktaboks Søknadsfrist: 18. juni 2021. Ansettelser: Mot slutten av 2022. Prosessen deles i seks ulike stadier: Screening: Flere screeningrunder på grunnlag av dokumentene som er levert sammen med søknaden. Testfase 1: Kognitiv, teknisk, motorisk koordinering og personlighetstesting. Testfase 2: Psykometrisk testing, øvelser og praktiske tester. Testfase 3: Søkernes fysiske og mentale evner måles. Intervjurunde 1: Panelintervju der søkere blir testet på teknisk og atferdsmessig kompetanse. Intervjurunde 2: Siste fase av utvelgelsesprosessen og intervju med ESAs generaldirektør. Mer informasjon finnes i Astronautsøkerhåndboka. Kilde: ESA, European Space Agency

– Det er ikke snakk om å sparke inn dører hos ESA for å få en norsk kandidat. Det er ikke vår jobb.

Arvid Bertheau Johannessen ved Norsk romsenter er fagsjef for bemannet romfart og utforskning, og har vært kontaktperson for ESA-kampanjen. Foto: Stig Jarnes / Norsk Romsenter

– Lite land

Han forteller at det var norske kandidater helt frem til de aller siste rundene i en seleksjonsprosess som tok over et år.

– Norge er et lite land. De større landene har en større søkermasse fordi de også har flere folk å ta av. Da vil det selvfølgelig være flere som er kvalifiserte. Men vi hadde et veldig godt utgangspunkt i år.

– Er dere gode på å kommunisere faget mot barn og unge?

– Romsenteret har ikke noe eget budsjett for å drive med opplæring og informasjon til barn og unge, men vi bidrar så godt vi kan innenfor det mandatet vi har, som primært er rettet mot industri- og instituttsektoren.

Han legger til:

– Vi sprer informasjon om muligheter innen romfart for barn, unge og ikke minst studenter på våre nettsider, vi deltar på arrangementer i regi av universitet og høyskoler og jobber tett med Andøya Space Education som faktisk driver ESAs undervisningskontor i Norge.