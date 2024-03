Robot på kraftlinjene kan gjøre enorme utbygginger unødvendige

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks – Brødrene Andreas og Magnus Fors Haugen har utviklet en teknologi som kan effektivisere kraftproduksjonen i Norge.

– Teknologien, kalt «The Observer», kan overvåke tilstanden til kraftlinjene og samle inn data om linjens kapasitet.

– Enova har gitt prosjektet 18 millioner i utviklingsstøtte.

– Brødrene mener det ligger et stort og ubrukt potensial i kraftnettet, med over 40–50 prosent ubrukt kapasitet.

– «The Observer» skal kunne brukes til å finne ut hvor de svakeste punktene i kraftnettet ligger, noe som kan spare kraftindustrien for unødvendige naturinngrep.

– Selskapet ser også muligheter for internasjonal ekspansjon. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Inne på verkstedet ligger det hemmeligheter det er forbudt å fotografere. Gründerbrødrene vil ikke avsløre hva de har kommet på.

Andreas og Magnus Fors Haugen har nemlig utvikla teknologi som kan effektivisere kraftproduksjonen i Norge.

– Vi kom faktisk på ideen i fylla, forteller direktør i Avju Solutions, Andreas Fors Haugen.

Enova, som jobber for å ta i bruk ny energi- og klimateknologi, har nå gitt prosjektet 18 millioner i utviklingsstøtte.

Teknologien som ligger beskyttet i en liten sort boks, kan overvåke tilstanden til kraftlinjene.

Testing: Avju Solutions har allerede vært testet ut «The Observer» i to år. Foto: Peter Reppen-Gjelseth / NRK

– Den beste beskrivelsen er at boksen gjør en helsesjekk av kraftlinjen, forteller direktøren.

Roboten samler inn data som forteller om linjen har mulighet til å transportere mer strøm.

«The Observer» som boksen blir kalt, skal være svært enkel å montere.

– Den monteres direkte på kraftlinjen. Det tar to minutter så er den oppe, sier Fors Haugen.

Boksen står i ro på kraftlinjen. Der samler den data fra strømmen som passer gjennom linjen og analyserer kapasiteten på linjen via et innebygd kamera.

Enova-støtte

Brødrene mener det ligger et stort og ubrukt potensial i kraftnettet i dag.

Bedriften har gjort tester på kraftnettet i 2023. Ifølge disse testene mener de at det ligger over 40–50 prosent ubrukt kapasitet i kraftnettet.

Ubrukt potensial: Alta-brødrene håper at teknologien deres kan utnytte det eksiterende kraftnettet best mulig. Foto: Peter Reppen-Gjelseth / NRK

– Med boksen kan vi omtrent se alt som foregår på strømlinjen, forteller bror, Magnus Fors Haugen.

«The Observer» skal kunne brukes til å finne ut hvor de svakeste punktene i kraftnettet ligger. Dette vil gi de en oversikt over hvor det er kritisk for kraftindustrien å bygge ut og hvor det er unødvendig.

Enova ser på prosjektet som en mulighet for å spare kraftindustrien for unødvendige naturinngrep.

– Avju-prosjektet vil kunne hjelpe oss å utnytte det eksisterende kraftnettet best mulig. Teknologien kan legge til rette for at vi kan utsette eller slippe å bygge ut nye kraftnett like mye som planlagt, forteller markedssjef Ole Even Hollås.

Naturskade: Utbyggingen av nye kraftlinjer krever store naturinngrep. Foto: Rolf Jakobsen / NRK

Hollås mener at prosjektet kan få stor nasjonal betydning.

– Skal Norge nå klimamålene så er vi avhengig av mye kraft. Det betyr at vi må utnytte kraftlinjene vi har, best mulig.

Støtten er noe som gleder direktøren i Avju Solutions.

– Det er kjempebra. Dette er et dyrt prosjekt. Vi har holdt på siden 2018 og vi har brukt nesten 100 millioner allerede. Så vi trenger pengene, forteller Fors Haugen.

– Det er jo også et kvalitetsstempel for oss at Enova kommer inn og støtter oss.

Verdensmarked

En av investorene som har fulgt Avju-gutta lenge er Alta Kraftlag. Kraftlaget har tidligere hjulpet til med ingeniørhjelp og har i senere tid også investert i selskapet.

Direktør Per Erik Ramstad har troen på at det har vært et godt valg.

– Vi ser jo nå at de er i konkurranse med en par andre i verden. Så vi har forventninger om at de skal få til det her, forteller Ramstad.

– Det hadde jo vært hyggelig hvis investeringene betalte seg tilbake.

Med et aldrende kraftnett i Europa og USA, ser Avju Solutions også sitt snitt til å tenke internasjonalt.

– Vi ser mot Europa og USA. Vi har snakket med mange nett- og kraftselskaper. Det er kjempeinteresse for det vi gjør, forteller Andreas Fors Haugen.

Internasjonalt: Firmaet samarbeider også med ulike forskere i Skottland for å utvikle teknologien. Foto: Peter Reppen-Gjelseth / NRK

Boksen er fortsatt bare en prototyp, men hvis alt går etter planen for Alta-brødrene er «The Observer» i produksjon allerede til høsten.

Les også Miljøkamp om ny kraftlinje på tvers av Finnmark