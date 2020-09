Norge og USA vil vekke til live omfattende militært samarbeid fra den kalde krigen

USA og Norge inngikk i 1950 våpenhjelpsavtalen «Mutual defence assistance agreement between Norway and USA».

Norge og USA arbeider nå med «å modernisere» denne avtalen. Det bekrefter pressevakt i Forsvarsdepartementet Lars Gjemble.

Samarbeidsavtalen førte til at Norge under den kalde krigen fikk 300 jagerfly og 8000 militære kjøretøy uten kostnader.

Fram til sluttoppgjøret i 1996 var verdien av den amerikanske våpenhjelpen til Norge på 83 milliarder kroner.

Vil ikke si noe om innholdet

Forsvarsdepartementet vil ikke si noe om hvorfor det forhandles om denne avtalen nå, eller opplyse noe om innholdet i forhandlingene.

Departementet er ellers svært sparsomme med opplysninger.

– Det er ikke satt noen dato for når USA og Norge skal være ferdigforhandlet. Det er for tidlig å si noe mer om prosessen nå, sier Lars Gjemble.

Da avtalen mellom USA og Norge ble inngått i 1950 ville Norge styrke Forsvaret. Forsvaret hadde da behov for våpenhjelp utenfra.

For USA handlet det om å sikre amerikanske sikkerhetsinteresser.

Den langt mere kjente sivile støtten fra USA til Norge, Marshall-hjelpen, var betydelig mindre enn den militære støtten. Marshall-hjelpen til Norge var på 60 milliarder kroner.

Pressevakt Lars Gjemble i Forsvarsdepartementet vil ikke opplyse noe om hva det forhandles mellom Norge og USA: Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Amerikanske styrker i Norge

Den amerikanske nyhetstjenesten Breaking Defense skriver at det kan bli endringer i Pentagons politikk overfor Norge og Nordområdene

USA og Norge skal ha satt fortgang i langvarige forhandlinger om å fornye det tosidige samarbeidet – uten at det blir sagt hvorfor.

Forhandlingene skal kunne gi et nytt regelverk for amerikanske styrker i Norge.

En ny avtale skal også regulere det tosidige militære samarbeidet.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere konkret de amerikanske opplysningene.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener et tettere militært samarbeid med USA er feil vei å gå for Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Bakke-Jensen må svare Stortinget

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes krever at forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterer Stortinget skriftlig.

Moxnes mener USA driver stadig mer konfronterende stormaktsrivalisering i norske nærområder.

Bjørnar Moxnes frykter at en ny avtale vil føre til endringer i norsk sikkerhetspolitikk i strid med norske interesser.

Han reagerer også på at han ikke er blitt gjort kjent med forhandlingene.

– Dessverre ser vi igjen og igjen at regjeringen prioriterer lojalitet til USA over åpenhet og demokrati. Generalt må det være en selvfølge at Stortinget blir orientert om alle typer avtaler som har innvirkning på norsk sikkerhetspolitikk, sier Moxnes.

Norge og USA har en rekke tosidige militære avtaler.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen må svare Stortinget i løpet av seks arbeidsdager.