Statsminister Erna Solberg raste mot at EU på egen hånd har fastsatt fiskekvoter i vernesonen rundt Svalbard. Norge truet med kraftige sanksjoner.

EU beskyldte Norge for diskriminering i det fiskerike havområdet ved Svalbard i fjor.

Nå er Norge og EU kommet til en forståelse om fiske i fiskevernsonen ved Svalbard og de nordlige farvann.

– Jeg er glad for at vi nå har fått på plass en forståelse. Vi har hatt gode samtaler og jeg vil berømme EU. Dette viser at de er en nær og god samarbeidspartner, som mener alvor når det gjelder bærekraftig havforvaltning, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap) i ei pressemelding.

Har skapt konflikter

EU har prøvd å utfordre den norske fiskeriforvaltningen i området, og har skapt flere konflikter mellom Norge og EU.

Norge ble blant annet dratt inn i en krabbekrig mot det latviske fartøyet «Sentator», men vant i Høyesterett.

Da forsøkte EU å utfordre Norges praksis om at krabben tilhørte Norge, og hvorvidt den var en del av Svalbardtraktaten eller ikke.

Hemmelig notat

I en diplomatisk note fra 26. februar i 2021 gikk EU hardt ut mot Norges opptreden i fiskevernsonen ved Svalbard.

EU stemplet Norges tilnærming som «systematisk og tilsiktet diskriminerende mot fartøyer som fører flagget til EUs medlemsland». EU varsler at de «står klar til å treffe alle nødvendige mottiltak» mot Norge for å sikre EUs interesser.

EUs ministerråd ga NTB innsyn i dokumentet, som fram til april i fjor var unntatt offentligheten.

Konflikten mellom Norge og EU handlet om EUs tilgang til torskekvoter i Svalbardsonen etter Brexit. Norge kom til enighet med Storbritannia i desember 2021.

– Vil bidra til stabilitet

At Norge nå kommer til enighet med EU gir forutsigbarhet for alle som fisker i de nordlige områdene.

– De avklaringene vi har kommet frem til er basert på respekt for jurisdiksjon og forvaltningsansvar, og vil bidra til stabilitet og god samhandling. Det vil også sikre en bærekraftig forvaltning av torskebestanden og andre viktige bestander som blåkveite og uer, sier fiskeriministeren.