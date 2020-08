Nordnorsk selskap skal bygge gruvetunnel for Nussir – enige om milliardkontrakt

Tirsdag inngikk gruveselskapet Nussir ASA norgeshistoriens største kobberkontrakt med det tyske konsernet Aurubis.

Nå har de fått på plass en entreprenør for utbygging og gruvedrift under jorda. Kontraktsforhandlingene med den nordnorske entreprenøren LNS AS fra Vesterålen forventes å ferdigstilles i løpet av kort tid.

– For prosjektet til Nussir er dette en viktig milepæl, sier administrerende direktør Øystein Rushfeldt.

Ifølge Nussir er kontrakten verdt rundt fire milliarder kroner. Den omfatter blant annet driving og utrustning av cirka 130.000 meter tunnel.

Her er Nussir-direktør Øystein Rushfeldt sammen med varaordfører i Hammerfest, Terje Wikstrøm og konsernsjef i LNS AS, Frode Nilsen. Hammerfest kommune har stilt seg positive til gruveprosjektet. Foto: Jonas Tetlie / LNS

Vil ansette lokalt

Administrerende direktør i LNS, Frode Nilsen, sier de ønsker å ansette og bruke personell fra nærområdet. Dette var viktig for Nussir.

Selskapet har sagt at gruvedriften isolert sett vil gi 150–200 arbeidsplasser.

– Vi ser frem til at LNS etablerer seg i Kvalsund og bidrar til å skape ringvirkninger fra gruvedriften, gjennom lokale ansettelser og bruk av regionale underleverandører på oppdraget, sier Rushfeldt.

Dette er det femte store gruveprosjektet i Finnmark LNS engasjerer seg i.

– Kontrakten er spesielt spennende da driften skal være helelektrisk – dette er fremtiden og vi er glade for å være med på dette, sier Nilsen.

Gruvevirksomhet i Kvalsund Ekspandér faktaboks Kobberforekomsten ved Nussir og Ulveryggen i Kvalsund kommune ble først oppdaget på 1970-tallet

Folldal Verk drev utvinning av kobber fra Ulveryggen fra 1972 til 1978

Nussir ASA kontrollerer rettighetene til påvist kobber både på Nussir og Ulveryggen. De har søkt om tillatelse til gruvevirksomhet etter forurensningsloven

Nussir får nå tillatelse til produksjon av 50 000 tonn kobberkonsentrat per år fra underjordsdrift og oppredning

Dette medfører et behov for å fjerne omtrent 400 000 tonn ikke-metallholdig gråberg per år

Malmen som brytes, vil bli bearbeidet i et oppredningsverk ved Repparfjorden

Nussir kan deponere avgangen i et område i Repparfjorden. Det er tidligere deponert gruveavgang i den grunnere delen av fjorden

Eksisterende sjøkart viser et terskeldyp på 80-85 meter i den ytre delen av fjorden og et dypere basseng innenfor på 120 meter

Deponeringsarealet er anslått til å bli på ca. 8 kvadratkilometer - deponi nærsone ca. 5 km2 og randsone ca. 2,5 km2

Arealet er regulert til sjødeponi i Kvalsund kommunes reguleringsplan

Stor motstand mot prosjektet

Nussir har jobbet i over 15 år med å etablere en kobbergruve i Kvalsund i Vest-Finnmark. Til tross for massive protester fra naturvernere og reindrifta har gruveselskapet fått alle nødvendige tillatelser til gruvedrift.

Siste ord i saken er derimot ikke sagt. Reineierne i Kvalsund hevder gruva vil ødelegge livsgrunnlaget deres og forbereder rettssak mot staten.

Sametingsråd Silje Karine Muotka har også gjort det klart at de vil følge opp saken overfor det tyske konsernet Aurubis, som vil betale 10 milliarder kroner for kobbekonsentratet Nussir skal hente ut av gruva.

– Vi registrerer at de i sine egne etiske retningslinjer sier at de respekterer urfolksrettigheter og følger FN-regler. Vi regner med at de ikke kan ha gjort grundige nok forundersøkelser, sa Muotka til NRK tidligere denne uka.

Reineier Nils Mikkelsen Utsi er leder for reinbeitedistrikt 22 Fiettar. Han er ikke i tvil om at den internasjonale urfolksretten gir dem ryggdekning, og har tro på at distriktet vil vinne en rettssak. Foto: Allan Klo / NRK

Naturvernforbundet og Natur og Ungdom (NU) har heller ingen planer om å gi seg. Begge vil prøve å påvirke Aurubis og potensielle investorer fra å bruke penger på gruveprosjektet.

NU-leder Therese Hugstmyr Woie varsler også at over 4500 mennesker har sagt seg villige til å gå til sivil ulydighet for å stanse prosjektet.

