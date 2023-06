Flytter ni Bell-helikopter til Bardufoss: – Det er bare å flagge

– Dette er helt avgjørende for en moderne hær, sier forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet Nils-Ole Foshaug.

Ni Bell 412-helikopter skal oppgraderes og stasjoneres i en egen skvadron på Bardufoss. Det melder regjeringa i en pressemelding i dag.

De oppgraderte helikoptrene skal etter planen være klar til bruk innen 2025.

I 2019 ble Forsvarets Bell-helikoptre flyttet fra Bardufoss til Rygge i Østfold. Nå kommer ni av dem tilbake.

Viktig for sikkerheten i nord

Foshaug sier dagens nyheter er bra for sikkerheten i nord.

– Investeringen vil føre til økt reaksjonsevne, taktisk mobilitet og ikke minst hurtig medisinsk evakuering. Helikoptrene vil også styrke den sivile beredskapen i Troms og Finnmark, så dette er gode nyheter, sier han.

Forsvarspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Nils-Ole Foshaug, sier at dagens nyheter er bra for sikkerheten i nord. Foto: Stortinget

Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson tror dette også vil ha mye å si for helikoptermiljøet på Bardufoss.

– De har hatt tøffe år nå med både NH90-en som gikk bort og Bell som dro. Dette er viktig for å bevare og sikre Norges fremste helikopter-tekniske miljø.

Utenriks- og forsvarskomiteen stemte tidligere i år ned partiet Rødt sitt forslag om å flytte Bell 412-helikoptrene tilbake til Bardufoss.

– Det er bare å flagge

Hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygaard, er en meget glad mann i dag. Hæren er avhengig av å ha egen dedikert helikoptertjeneste, sier han.

– At vi får en skvadron dedikert til Hæren med ni helikopter er en gladnyhet. Det er særdeles viktig for Hærens oppgaveløsing. Og ikke minst – det vil ha en verdi for sivilsamfunnet.

Nord-Norge har siden 1964 hatt en 339-skvadron, før den ble flyttet til Rygge i 2018. Helikoptrene gjorde en rekke sivile oppdrag når sivile maskiner ikke kunne fly av ulike årsaker.

– Dette er en meget god nyhet for forsvaret, hæren og landsdelen. Det er bare å flagge, sier Nygaard.

Hovedtillitsvalgt i Norges Offisersforbund, Pål Nygaard, mener det bare er å heise flagget. Foto: Dan Henrik Klausen / NRK

Avgjørende med helikopterressurser i nord

Nygaard mener det er avgjørende med helikopterressurser i nord, for at Hæren skal kunne løse sitt oppdrag i veiløst terreng i Nord-Norge. Ikke minst i den medisinske evakueringskjeden.

– Utfordringen vår er at helikoptermiljøet er under meget sterkt press. Så denne gjenetableringen kommer i grevens tid. Vi må bevare de ressursene vi har på Bardufoss, og så må vi bygge opp og utdanne flere teknikere, flere piloter, flere systemoperatører. Men det er luftforsvarets personell, sier han.

– Hæren er klar for å fly helikopter, det er det ingen tvil om. Men understøtten er det luftforsvaret som har ansvar for.