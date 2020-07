Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Dermed er de fleste permitterte ansatte tilbake i jobb i løpet av samme måned.

– Responsen da vi startet seilingene igjen i juni var overveldende. Både gjester, mannskap og lokalsamfunnene langs kysten er glade for at vi seiler igjen. Etterhvert som reiserestriksjonene og innreisereglene nå blir endret, fortsetter vi opptrappingen mot vanlig drift, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten.

Han understreker at opptrappingsplanen forutsetter at de internasjonale reiserestriksjonene blir opphevet, og at utenlandske reisende kan reise til og fra Norge.

Avhengig av utlendinger

– Det er bra å se at mange gjør alvor av planene om norgesferie i sommer. Men nordmenn vil aldri kunne dekke inn for bortfallet av utenlandske gjester, sier Skjeldam.

Skjeldam sier at åtte av ti gjester på hurtigruteskipene kommer fra land utenfor Norge.

Det vil igjen bety at 80 prosent av inntektene denne sommeren trolig vil forsvinne.

3000 ansatte permittert

Rederiet har seilt med svært redusert rutetilbud siden koronautbruddet i Norge, og nesten 3000 ansatte har vært permittert.

Etter at MS Finnmarken ble satt tilbake i drift 16. juni, seiler nå til sammen fire skip mellom Bergen og Kirkenes. Innen utgangen av september vil samtlige elleve skip som trafikkerer denne ruten, være tilbake i drift.

I tillegg blir det igjen mulig å reise med ekspedisjonsskipene MS Spitsbergen, MS Fridtjof Nansen og MS Roald Amundsen. Skipene seiler i sommer blant annet til Svalbard og fra Hamburg i Tyskland og til norskekysten.

I midten av juni ble det kjent at Hurtigruten hadde tatt opp lån på 105 millioner euro i det internasjonale lånemarkedet. Men lånet er dyrt. Hele 11 prosent er renta på milliardlånet på.

