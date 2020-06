Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Hurtigruten tar opp lån på 105 millioner euro i det internasjonale lånemarkedet.

– Vi gikk bunnsolide inn i krisen og har fra første dag vært tydelige på at vi skal komme enda sterkere tilbake. Det handler om 3000 arbeidsplasser hos oss og milliarder i ringvirkninger langs hele norskekysten. Nå begynte tiden å renne ut og vi måtte lage vår egen krisepakke, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten i ei pressemelding.

Høy rente på milliardlån

Avtalen ble gjort onsdag kveld. Men lånet er dyrt. Hele 11 prosent er renta på milliardlånet på.

– Det har blitt en dyr men helt nødvendig løsning. Vi har jobbet for å få på plass mer treffsikre ordninger med garantier og kriselån. Men selv om vi opplever bred politisk støtte, er det fortsatt ikke noen konkrete løsninger på plass. Vi kan ikke sitte stille og vente på en politisk løsning. Det ville være uansvarlig av oss, både overfor våre 3000 ansatte og de flere hundre små og store samarbeidspartnerne våre over hele landet, sier Skjeldam.

Rederiet opplyser at de vil få norsk kontantstøtte og et mindre lån gjennom SMB+-ordningen. Men at dette ikke er nok for å dekke selskapets kaptialbehov.

– Finansieringen sikrer oss langsiktig finansiell fleksibilitet. Men det endrer lite på kort sikt. Helt siden starten i 1893 har Hurtigruten vært avhengig av turister for å finansiere resten av driften. Slik er det også i dag. Nå har vi i tillegg måttet øke gjelden vår med en milliard kroner. Dette er penger som må betales tilbake med skyhøye renter. Det stiller enda strengere krav til effektiv drift i tiden fremover sier Skjeldam.

Da koronaviruset stengte ned store deler av Norge, fikk det også store konsekvenser for Hurtigrutene.

Både de daglige seilingene mellom Kirkenes og Bergen, samt cruisevirksomheten i Arktis og i Antarktis ble hardt rammet. Kun to av skipene har seilt i en spesieltt tilrettelagt rute mellom Bodø og Kirkenes. Storparten av de ansatte ble permittert.

Onsdag ble det kjent at Hurtigruten vil sette tre skip på ekspedisjonscruise langs norskekysten. Det betyr at de vil ansatte 250-300 nye norske sjøfolk.