Petter Stordalen: – Vi har tapt over en milliard

Tomme hoteller førte til store inntektstap for Petter Stordalen, som ble hardt rammet da koronatiltakene rullet inn over Norge i mars.

– I hotellselskapet alene har vi nok tapt over en milliard, og vi vil tape mer. Denne krisen kommer til å påvirke reiselivsnæringen dramatisk i det året vi er inne i, og det kommer til å påvirke oss i 2021. Vi legger nå budsjettet basert på at vi også kommer til å tape penger i 2021, sier entreprenøren til NRK.

Likevel sier hotelleier Petter Stordalen at han er mer optimistisk nå enn han var da krisen inntraff i mars.

Tapt over en milliard

– Vi begynner å åpne hoteller og ta tilbake mennesker. Vi begynner å selge reiser i Ving, og Hurtigruta har begynt å gå igjen. Men, alle disse selskapene kommer fortsatt til å tape store penger, sier Stordalen.

Stordalen er ikke bare hotelleier. Entreprenøren er også deleier av flyselskapet Ving og aksjonær i Hurtigruten.

I mars permitterte Stordalens hotellkjede Choice Hotels 7.500 ansatte etter at koronasituasjonen skapte krisestemning i hotellbransjen. Totalt har hotellkjeden 17.000 ansatte.

Vil forlenge permitterings­ordningen

På spørsmål om Choice har besluttet å si opp noen av de permitterte ansatte i Norge, svarer hotelleieren slik;

– For meg er det sånn at sunn fornuft normalt vinner til slutt. Det er for meg ingen logikk at myndighetene ikke forlenger disse, sier Stordalen, og peker på den nåværende permitterings­ordningen.

Regjeringen har forlenget permitterings­ordningen til ut oktober. Dermed betaler ikke bedriftene for de permitterte ansatte før i november.

Både NHO og LO har vært tydelige på at de ønsker at permitteringsordningen skal utvides ytterligere, til 52 uker. Det samme mener Stortingspartiene Ap og Frp.

Stortingspartier vil utvide til 52 uker

Statsminister Erna Solberg uttalte på fredag at permitteringsordningen kan endres dersom jobbsituasjonen forblir som nå.

– Vi har avklart at vi kommer til å utvide tiden for permittering hvis arbeidsmarkedssituasjonen fortsetter å være som i dag, sa Solberg til NTB på fredag.

Stordalen mener permitterings­ordningen må forlenges – noe annet sier han blir ufornuftig.

– Fornuften pleier å råde i Norge og fornuften kommer til å seire denne gangen. Det er slik at det er et flertall på Stortinget for å forlenge det, og det vil være enormt uheldig å ikke forlenge det, fordi du bare flytter flere tusener fra å være permisjon til å gå på Nav, sier Stordalen.

Alle permitterte skal tilbake

Nå sier Stordalen at selskapet har begynt å ta tilbake ansatte. På sikt ønsker han at alle hans ansatte kan komme tilbake på jobb.

– Vi skal jo ha alle de permitterte tilbake i jobb. Vi skal ha fart i hotellene våre, vi skal ha restauranter, vi skal ha virksomheten i gang igjen. Det er jo livet, i hvert fall mitt, sier Stordalen.

Reiselivsbransjen var blant de hardest rammede næringene da koronatiltakene ble iverksatt i mars. 7 av 10 reiselivsbedrifter har måttet stenge, ifølge en undersøkelse fra NHO reiseliv blant 817 bedrifter.