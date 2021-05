Fra en pott på 700 millioner kroner, vil næringsminister Iselin Nybø (V) restarte reiselivsnæringen etter pandemien.

Den nye strategien fra regjeringa ble presentert torsdag.

Kravet for å få støtte fra potten er at aktørene kommer med nye prosjekter, tilbud og samarbeid.



Likevel er det ikke alle som er fornøyd med det.

I Tromsø roper de om hjelp for å i det hele tatt komme seg gjennom pandemien.

– Frykter konkurs

I Tromsø har mange reiselivsbedrifter slitt siden pandemien i fjor. De er nå avhengig av mange besøkende i sommer, forteller Trine Risvik som er daglig leder ved Tromsø Friluftssenter.

– Hvis det ikke kommer gjester er det tomt i kassa. Da kan vi ikke holde bedriften i gang. Vi trenger inntekt for å kunne ha daglig drift, sier Risvik.

I likhet med mange i hennes bransje, frykter den daglige lederen konkurs. Siden mars i fjor har bedriften hatt full stans.

Ifølge en medlemsundersøkelse fra NHO frykter mer enn hver femte i Troms og Finnmark at det er en reel sjanse for at de kan gå konkurs på grunn av pandemien.

I april var hver femte som jobber i reiselivsnæringen helt eller delvis uten arbeid.

Troms og Finnmark har mange små- og mellomstore bedrifter, som er helt avhengige av utenlandske turister. Foto: Torgeir Beck Lande / NRK

Tenke nytt

For å ruste opp reiselivsnæringen åpner regjeringa nå opp for at bedrifter kan berge seg selv ved å gå sammen eller lage et nytt produkt.

Næringsministeren mener reiselivet må tenke nytt.

– Jeg har veldig god tro på denne ordningen når vi skal tenke nytt og ruste oss for det nye reiselivet, sier Nybø.

Ministeren håper flere bedrifter i næringen kan gå sammen for å lage gode opplevelser. For eksempel en serveringsbedrift, som kan gå sammen med en opplevelsesbedrift, eller en overnattingsbedrift.

I 2021 er det satt av 1 milliard til omstillingsordningen, som skal gjøre det lettere for bedrifter å tilpasse seg smitteverntiltak. Snart åpnes det for å søke på de 700 millionene som er igjen.

Næringsminister Iselin Nybø (V) håper bedriftene kan samarbeide mer.

– Trenger hjelp umiddelbart

Risvik er derimot ikke fornøyd med den nye ordningen. Hun mener bedriftene trenger hjelp her og nå.

– Jeg blir litt lei meg. Er det en ting Tromsø kan, så er det å drive med turisme. Vi trenger ikke å finne nye aktiviteter her. Vi trenger å få lov til å eksistere, sier hun.

Næringsministeren sier det allerede finnes gode kompensasjonsordninger for reiselivsbedriftene.

– De har fått og trenger kompensasjon for å komme igjennom pandemien. Men samtidig har de også før pandemien vært opptatt av omstilling. Vi må også tenke på framtida, sier Nybø.