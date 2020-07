Nå kommer postbudet sjeldnere på besøk

Omleggingen skyldes at det har vært en nedgang på 70 prosent i brevforsendelser de siste 20 årene. Det er også forventet at utviklingen vil fortsette.

Stortinget mener det dermed ikke er lønnsomt å opprettholde ordninga med utlevering av post hver dag.

Fra 2022 er det foreslått å kutte ytterligere, med postutlevering bare to dager i uka.

– Dette er helt nødvendig å gjennomføre. Mengden adresserte brev har gått så dramatisk ned, at det er ikke regningssvarende å gå til alle hver dag, sier distribusjonssjef i Troms, Sissel Rye-Holmboe.

Det har blitt mindre å gjøre for Posten – og mindre skal det bli. Foto: Posten Norge AS

Kan betale for levering hver dag

Det er imidlertid fortsatt muligheter for å få brevpost levert hver dag. Men da må du betale for det.

– Da kan du leie deg en postboks i butikken eller på postkontoret i byen, sier distribusjonssjefen.

– Hva hvis man venter på et svar på en sykehusprøve for eksempel?

– Da kan det hende man får det en dag senere enn vanlig. Det kommer an på bosted, svarer hun.

Samtidig som utleveringen av brevpost i postkasser bygges ned, bygger Posten ut et stort nettverk med pakkebokser. Det kommende året skal Posten sette ut pakkebokser på 1000 steder. Dette er bokser som kan brukes hele døgnet, og pakkene kan hentes ved bruk av en egen app.

Sjekk hvilke dager posten kommer: Ekspandér faktaboks Mottar du post i postkasse vil du motta adressert post annenhver dag mandag, onsdag, fredag den ene uka, og tirsdag, torsdag den andre uka. Dette gjelder også for de som har landpostbud.

Har man postboks leveres posten alle virkedager; mandag–fredag.

Her kan du sjekke levering til din postkasse. Kilde: Posten.no

– De eldre rammes

Postomleggingen vekker imidlertid reaksjoner.

– Vi er et land med mange distrikter hvor det bor mange eldre, og de vil rammes hardt av denne omlegginga, sier leder i Pensjonistforbundet i Troms, Reidun Melkild.

Melkild hun har forståelse for at man må finne andre løsninger med en så drastisk nedgang i brevforsendelsene. Hun tror likevel omleggingen vil bli krevende for mange.

– Vi må huske på at det fortsatt er minst 200 000 personer i Norge som ikke er digitale. Det finnes for eksempel mange pensjonister som aldri har brukt PC på jobb, sier hun.

– Med postomleggingen tvinges folk til å bli digitale, og det er mange som ikke klarer det.

Melkild mener også at det hjelper lite at man kan betale for å få brevpost levert hver dag.

– Bor man i sentrale områder kan man ha postkasse på postkontoret og fortsatt få levering hver dag. Men bor man ute i distriktene og nærmeste postkontor kanskje er to mil unna, har man ikke den samme muligheten til å benytte seg av tilbudet.