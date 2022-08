Hevder Wagner-gruppen har rekruttert 3000 soldater fra russiske fengsler

I et fengsel i Russland sitter «Nikolaj». Han soner en dom for drapsforsøk, og er nettopp blitt rekruttert av Wagner-gruppen, også kjent som Putins hemmelige hær.

Sammen med 67 andre fanger fra fengselet skal han ta et fly til krigen i Ukraina, ifølge organisasjonen «Russland bak murene»

«Nikolaj» forteller at familien ikke likte at han ville dra.

– Selvfølgelig ikke. Men vi er voksne, jeg er ikke en gutt. Jeg vet hva jeg går til. Jeg har en datter på seks år, men det virker som hun forstår meg, sier han på telefon til Olga Romanova.

Hun er leder for «Russland bak murene», en menneskerettsorganisasjon som jobber for innsatte.

Hemmelig avtale

Ifølge Romanova har rundt 3000 fanger blitt rekruttert til krigen i Ukraina.

Hun sier de er lovet en høy månedslønn. Og hvis de kjemper i minst seks måneder, vil de bli benådet og få slettet strafferegisteret.

Mange har ringt Romanovas organisasjon for å spørre om rekrutteringen og avtalen de har inngått. En av dem er «Nikolaj».

Romanova er en anerkjent journalist, som blant annet er hedret av Fritt Ord.

Svenske SVT har fått tilgang til intervjuet som Romanova har gjort med den innsatte, men navnet på fengselet og den innsatte må være hemmelig. Vi kaller den innsatte «Nikolaj».

– Vi fikk et tilbud om benådning. Jeg skrev navnet mitt og at jeg godtar å delta i den spesielle militæroperasjonen i Ukraina. Jeg måtte sverge å holde løslatelsen og utplasseringen hemmelig, forteller han.

Russiske styrker i Ukraina. Bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementet. Foto: AP

Sier han var i torturleir

«Nikolaj» ser ikke for seg en fremtid som lovlydig borger.

– Jeg har sittet i fengsel i ti år. Jeg vil ikke være i stand til å integrere meg fullt ut i samfunnet. Jeg vil ved et uhell gjøre noe igjen, sier han.

«Nikolaj» forteller at han fikk besøk av to soldater fra Wagner. De stilte ham en rekke spørsmål om hvorfor han ønsket å dra til krigen.

«Nikolaj» svarte at han hadde sett på TV at barn og kvinner dør i krigen. Han fortalte også at han hadde vært i torturleirer, og at han hadde mange negative følelser i fengselet.

– Det er ikke et alternativ for meg å være fri. Det er derfor jeg vil dra, sa «Nikolaj».

– Vel, da er det ingenting å snakke om, hadde soldaten fra Wagner svart.

Det eneste «Nikolaj» da måtte gjennom var en løgndetektortest.

Der undersøkte de blant annet om han kunne verve seg til fienden.

– Jeg tror løgndetektortesten bare var for å vise fram, mener «Nikolaj».

Wagner-gruppen fremmer Putins interesser om å destabilisere vesten og orkestrere en ny kald krig. Se dokumentaren her.

Siste utvei

Intervjuet med «Nikolaj» viser at han ikke har noen sterke meninger om krigen.

Olga Romanova mener de innsatte innser at ingen utenfor murene ønsker dem, de vil aldri få en jobb eller et normalt liv.

– Det er lettere for dem å bli leiesoldater og drepe på kommando enn å havne i fengsel for nye drap. Dette er selvfølgelig et resultat av total mangel på sosialhjelp og rehabilitering i Russland, mener hun.

I slutten av juni 2022 startet Wagner-gruppen rekruttering i fengsler i Russland, og flere fanger er blitt drept i Ukraina.

Mange fanger har ifølge Romanova fortalt hvordan Putins nære venn, Jevgenij Prigozjin, har vært med for å rekruttere i fengslene.

Wagner skal ha blitt startet i samarbeid mellom Kreml og den militære etterretningstjenesten i landet, GRU.

Selskapet er ledet av musikkelskeren Dmitrii Utkin. Han skal ha kalt Wagner opp etter den tyske komponisten.

Ifølge det amerikanske finansdepartementet er selskapet trolig finansiert av Jevgenij Prigozjin. Oligarken med kallenavnet «Putins kokk» har nektet for dette.

Jevgenij Prigozjin er omtalt som Putins kokk. Her serverer han Putin i november 2011. Foto: Misha Japaridze / AP

Fra skjulte operasjoner til propaganda

Organisasjonen anslår at minst 50.000 fanger kan rekrutteres i nær fremtid.

Wagner-gruppen har tidligere vært brukt i fordekte operasjoner som Russland kunne fornekte. Nå brukes gruppen mer til å spre frykt, forklarer Åse Gilje Østensen ved Sjøkrigsskolen i Bergen, som er en del av Forsvarets høgskole.

Åse Gilje Østensen er førsteamanuensis ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Foto: NRK

Hun har doktorgrad i bruken av private sikkerhets- og militære selskaper, og en av landets fremste eksperter på Wagner-gruppen.

– Det ble sagt at Wagner-gruppen skulle inn i Kyiv for å likvidere lederskapet der. Ukrainerne skulle skremmes fra å yte motstand, forklarer Østensen til NRK.

I flere land

I oppstarten av selskapet var tanken at Wagner-gruppen skulle tilby vakttjenester og mindre leiesoldatoppdrag. Men etter hvert har oppdragene og tallet på ansatte vokst.

NRK har tidligere omtalt hvordan gruppen har rekruttert leiesoldater fra Syria til krigen i Ukraina.

Østensen sier det er høyst usikkert hvor stor gruppen nå er.

– I Syria opererte de med 2000 på det høyeste. Man har hatt 500 i Den sentralafrikanske republikk. Hvor mange som er i Ukraina nå, er veldig usikkert. Du har en blanding av erfarne Wagner-soldater og veldig mange ferske rekrutter av lav kvalitet, sier hun.

Nå tyr Russland til kriminelle for å få rekruttert nok.

– Wagner har tidligere tillat at man har små ting på rullebladet, men nå skraper de bunnen av det som finnes. Det er mennesker som er lite motivert til krig, men motivert til å komme ut av fengsler, sier Østensen.