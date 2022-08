Meningsmåling ett år før kommunevalget i Tromsø i 2023.

Befolkningen i Tromsø ville sannsynligvis gått for fire nye år med de rødgrønne ved makten, dersom det hadde vært valg i dag. Det viser en fersk meningsmåling utført av InFact på vegne av NRK og avisa Nordlys.

Dette til tross for at Fremskrittspartiet er målingens store vinner med et byks framover på 6,4 prosentpoeng.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har til sammen en oppslutning på 40,7 prosent på målingen. Dette utgjør et knepent overtak over de borgerlige partiene Høyre, Frp, KrF og Venstre, som oppnår 39,5 prosent til sammen på målingen.

Taperne på denne målingen er partiet Nei til bompenger og Senterpartiet, som går ned henholdsvis 5,6 og 5,5 prosentpoeng fra valgresultatet i 2019.

Søylene representerer oppslutningen til partiene, samt forskjellen fra valgresultatet i 2019. Meningsmålingen er utført av InFact på vegne av NRK og Nordlys. 1009 personer har blitt spurt. Illustrasjon: Egil Ursin / NRK

Statsviter ved UiT, Jonas Stein, mener lite ville sett annerledes ut i Nord-Norges største by dersom valgresultatet hadde sett ut som denne målingen.

Han tror særlig to forhold har påvirket resultatet.

– Det ene er at kommunen går bedre økonomisk. Det er færre negative oppslag om Tromsø kommune enn før.

Målingens vinnere og tapere Ekspandér faktaboks Vinnerne: Målingens store vinner er Fremskrittspartiet, som bykser 6,4 prosent poeng framover til en oppslutning på 15 prosent. Med et slikt resultat ville partiet blitt byens tredje største. Både Arbeiderpartiet og Høyre går fram: Ap med 3,7 prosentpoeng og Høyre med 4. Også Rødt går fram på målingen. Partiet styrker seg med 2,5 prosentpoeng og havner på 7,7 prosent. Taperne: Den alle største nedgangen får Bompengepartiet, som mister nesten to av tre velgere, og får en oppslutning på 3,1 prosent. Det er ned 5,6 prosentpoeng. Også Senterpartiet gjør det langt dårligere i målingen enn i 2019-valget, og havner på 5,5 prosent. Det er bare halvparten av oppslutningen de fikk den gangen. SV opplever også en solid nedgang på 3,1 prosent. Partiet er likevel blant de største, med 12,6 prosent oppslutning.

Underslag i millionklassen, IT-skandale og ledere som måtte gå på dagen. Stein mener det ikke har manglet på skandalefronten i kommunen de siste årene.

Han tror også politikken i Tromsø så langt er spart for det kanskje vanskeligste temaet i politikken om dagen.

– Det andre er at en del av de krisene som påvirker resten av Norge, som for eksempel strømkrisen, overhodet ikke er et problem i Tromsø.

Valgforsker Jonas Stein sier Tromsø Høyre bør være skuffet over at de ikke opplever større framgang på målingen. Foto: André Bendixen / NRK

Overrasket over Høyre

Stein mener det er overraskende at Arbeiderpartiet går såpass tydelig fram på målingen. Han mener også det er oppsiktsvekkende at ikke Høyre går mer fram enn de gjør, med tanke på nasjonale målinger som viser at partiet er klart størst. Faktisk er de større enn Ap og Sp til sammen, ifølge forrige ukes partibarometer fra Opinion.

– De opplever en sterk nasjonal vind, men gjør det relativt dårlig her. De har framgang, men kanskje ikke en så stor framgang som man kunne ha forventet, sier Stein.

Anne Berit Figenschau har lansert seg selv som ordførerkandidat for Høyre. Hun mener målingen er et bra utgangspunkt.

– Vi skal jobbe hardt fram mot valget for å få til et politisk skifte og en ny retning for Tromsø, sier hun til NRK.

Anne Berit Figenschau og Høyre går klart framover på målingen, men må nok overtale flere velgere dersom de skal styre Tromsø etter valget i 2023. Foto: NRK

Sittende ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap) er også godt fornøyd med målingen, selv om samarbeidspartiene Sp og SV går tilbake.

– Flertallet er fortsatt rødgrønt, og det er bra. Vi skal jobbe videre framover for å få et enda bedre resultat.

Ordføreren vil ikke svare på hvorvidt han faktisk kommer til å stille til gjenvalg, men det er ventet at han stiller. Heller ikke Figenschou kan bekrefte sitt eget kandidatur ennå, da dette skal stemmes over i september. Hun sier hun er villig til å stille dersom det er ønsket.

Undersøkelsen InFact har gjort viser imidlertid at et klart flertall av innbyggerne ikke har bestemt seg for hvem de ønsker som ordfører i byen.

I undersøkelsen har Tromsøværingene også blitt spurt om hvem de ville foretrukket som ordfører etter valget. De fleste har ikke bestemt seg. Grafikk: Egil Ursin / NRK

Bomring kan bli joker

Under kommunevalget i 2019 gjorde Arbeiderpartiet sitt dårligste valg i Nord-Norge siden andre verdenskrig. I Tromsø fikk de 19,5 prosent av stemmene, en brutal nedgang på 11 prosentpoeng fra valget fire år før. Dermed tapte partiet hele fem seter i kommunestyret.

Etter tre år har partiet tilsynelatende styrket seg, men er likevel langt unna tidligere nivåer.

Jonas Stein mener den kommende bomringen i byen kan komme til å påvirke valgresultatet neste år.

De eventuelle effektene av dette vil først bli synlige når bompenge-regningene begynner å ramle ned i postkassene til Tromsøværingene på senhøsten, tror han.