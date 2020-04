Maskene var piratkopier laget av falsk produsent – ble brukt på intensivavdeling

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det har vært svært vanskelig for sykehusene å få tak i nok og riktig smittevernutstyr under koronautbruddet.

For tre uker siden fikk Universitetssykehuset Nord-Norge derfor en gave fra Store Norske gruvedrift på Svalbard, skrev Svalbardposten.

Administrerende direktør Jan Morten Ertsaas i Store Norske bekrefter det overfor NRK.

– Vi fikk en forespørsel fra UNN om vi hadde beskyttelsesutstyr til overs, forteller Ertsaas.

Store norske hadde 3.000 beskyttelsesmasker de ikke hadde behov for. Det var såkalte P3-masker, fra leverandøren 3M.

I tillegg hadde de 9.000 beskyttelsesmasker som de mente det var feil på.

– Våre ansatte går med slike masker hver dag, og har god kjennskap til dem. De hadde reagert på at disse maskene ikke fungerte optimalt. Derfor hadde vi satt dem bort, sier Jan Morten Ertsaas.

Store Norske leverte både beskyttelsesmasker og annet utstyr til UNN, forteller administrerende direktør Jan Morten Ertsaas. Foto: Rune N. Andreassen / NRK

UNN ønsket også å få tilsendt disse maskene. Store Norske merket maskene godt i forsendelsen. I tillegg informerte de sykehuset om at maskene ikke fungerte som normalt, og oppfordret UNN til å teste maskenes funksjon før eventuell bruk.

Maskene skulle derfor i tråd med sykehusets rutiner vært satt til side, inntil man var sikre på kvaliteten.

Men ved en feil ble rundt 700 av maskene tatt i bruk. De fleste av dem av mellom 150–200 ansatte ved den nyetablerte intensivposten for Covid-19-pasienter ved UNN.

Nå har sykehuset fått bekreftet at maskene er piratkopier som har kommet til Universitetssykehuset Nord-Norge fra en falsk produsent.

– 3M har bekreftet at det ikke er deres masker. Det kunne de raskt konkludere med, sier drifts- og eiendomssjef ved UNN Grethe Andersen til NRK.

– Så raskt at det ikke var deres

Sykehuset har fått beskjed fra produsenten 3M at etterligningene skiller seg ut på hodestrikken, merkingen på masken og at membranen på masken er annerledes fra originalene.

– Jeg har ikke hørt at noe lignende har skjedd noen gang tidligere ved UNN, sier Andersen.

Hun bekrefter også at dette er maskene de fikk tilsendt fra Store Norske for noen uker siden.

Jan Morten Ertsaas i Store Norske sier til NRK at de kjøpte maskene fra en anerkjent norsk leverandør.

– Vi er trygge på at vår leverandør ikke har prøvd å svindle oss. Vi har fått penger igjen for feilleveransen, sier han.

Den aktuelle leverandøren ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

Forsvarets forskningsinstitutt har testet maskene, og konkludert med at kopimasken ikke tilfredsstiller krav til åndedrettsvern og derfor ikke bør brukes på sykehuset.

De 150–200 ansatte som har benyttet maskene på jobb er dermed satt i en svært ubehagelig situasjon, sier sykehusdirektør Anita Schumacher til NRK.

De testes nå annenhver dag for koronaviruset. Onsdag er til sammen 120 medarbeidere testet. Alle testene er så langt negative.

200 ansatte ved intensivavdelingen ved UNN testes for koronaviruset annenhver dag, etter at beskyttelsesmaskene de brukte var av feil kvalitet. Foto: Per-Christian Johansen / UNN

Venter ny leveranse

Sykehusledelsen tror ikke at det innebærer noen risiko for deres pasienter.

– Men når det gjelder våre ansatte skaper det en usikkerhet når vi ikke kan si hvor mye beskyttelse maskene har gitt, sa sykehusdirektør Anita Schumacher til NRK søndag.

Alle kopimaskene har blitt erstattet med kvalitetssikrede masker. UNN sier de vil fortsette testingen av de ansatte så lenge det er behov, men de vil fortsatt være i arbeid.

– Det er ikke mulig å sette så mange mennesker ved en intensivavdeling i karantene. Hvis de har symptomer på korona, så skal de ikke være på jobb, men vi har en tett oppfølgning av de ansatte nå, sier Schumacher.

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Anita Schumacher. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Det er ikke til å legge skjul på at dette er en belastning for våre ansatte. Vi har en vesentlig oppgave med å håndtere dette på best mulig måte.

I tillegg til de tradisjonelle nasjonale leverandørene av utstyr til sykehusene, har UNN fått masker fra ti private leverandører. Schumacher sier at de er glad for å få private tilbud i en tid hvor mangel på utstyr har vært et faktum.

– Produkter som ikke har vært gjennom nasjonal kvalitetskontroll, skal settes til side inntil de har blitt kvalitetssikret. Det som har skjedd oss er ikke noe vi hadde forutsett, men som vi nå må ta konsekvensen av.

UNN er lovet ny leveranse av masker før helligdagene.