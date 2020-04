200 sykehusansatte brukte usikre ansiktsmasker som beskyttelse

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

20. mars fikk Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø en levering på flere tusen åndedrettsmasker, også kjent som P3-masker, fra en privat aktør.

Maskene er en del av smittevernutstyret brukt blant annet i arbeidet med koronasmittede pasienter.

Men mens UNN ventet på en kvalitetssjekk av produktet, ble rundt 700 masker ved en feil tatt i bruk av 150–200 ansatte ved en isolatpost ved intensivmedisinsk avdeling.

Det uten at UNN visste hvor tette maskene faktisk er.

– De aktuelle maskene er nå analysert ved Forsvarets forskningsinstitutt. Der har de konkludert med at kopimasken ikke tilfredsstiller krav til åndedrettsvern på samme måte som de originale P2- og P3-masker, skriver UNN i en pressemelding tirsdag.

Ifølge UNN er kopimasken å betrakte på lik linje med kirurgisk munnbind.

200 ansatte ved intensivavdelingen ved UNN testes for koronaviruset annenhver dag, etter at beskyttelsesmaskene de brukte var av feil kvalitet. Foto: Per-Christian Johansen / UNN

80 ansatte testet, men ikke smittet

Alle de aktuelle maskene er nå erstattet med godkjente P3-masker. De fleste av de rundt 700 maskene ble delt ut ved den nyetablerte intensivposten for Covid-19-pasienter ved UNN Tromsø.

– Det er satt i gang testing av ca. 200 UNN-ansatte som følge av den aktuelle hendelsen. I løpet av gårdagen ble rundt 80 medarbeidere testet. Alle disse testene var negative.

UNN opplyser i pressemeldingen at de vil fortsette testing så lenge det er behov for å ivareta de involverte ansatte best mulig.

– Beklagelig feil

Foreløpige tester som ble gjort av maskene viste at de ikke hadde like høy filtreringsgrad som ordinære P3-masker. Maskene som ble tatt i bruk skulle i tråd med rutinene vært satt til siden frem til kvaliteten var sjekket.

– Selv om vi har rutiner for hvordan dette skal håndteres, så ble det ikke håndtert i henhold til de rutinene. Det er jo en beklagelig feil, sier Schumacher.

Sykehusledelsen tror likevel ikke at det innebærer noen risiko for deres pasienter.

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Anita Schumacher. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/Scanpix

– Men når det gjelder våre ansatte er skaper det en usikkerhet når vi ikke kan si hvor mye beskyttelse maskene har gitt, sier sykehusdirektør Anita Schumacher.

Derfor har berørte ansatte blitt kartlagt og testet for koronaviruset annenhver dag, etter at feilen ble oppdaget. I mellomtiden har de ikke blitt satt i karantene.

– Det er ikke mulig å sette så mange mennesker ved en intensivavdeling i karantene. Hvis de har symptomer på korona, så skal de ikke være på jobb, men vi har en tett oppfølgning av de ansatte nå, sier Schumacher.

– Det er ikke til å legge skjul på at dette er en belastning for våre ansatte. Vi har en vesentlig oppgave med å håndtere dette på best mulig måte.

En ansatt på UNN bærer her en åndedrettsmaske, P3-maske. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Per-Christian Johansen / UNN

Skal få nye masker før påske

I tillegg til de tradisjonelle nasjonale leverandørene av utstyr til sykehusene, har UNN fått masker fra ti private leverandører. Schumacher sier at de er glad for å få private tilbud i en tid hvor mangel på utstyr har vært et faktum.

– Produkter som ikke har vært gjennom nasjonal kvalitetskontroll, skal settes til side inntil de har blitt kvalitetssikret. Det som har skjedd oss er ikke noe vi hadde forutsett, men som vi nå må ta konsekvensen av.

UNN er lovet ny leveranse av masker før helligdagene.