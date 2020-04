UNN mottok leveranse på feilproduserte masker: 200 ansatte må testes

– Dette er fryktelig kjedelig. Vi kjøpte maskene i god tro om at dette var ordentlige p3-masker. Nå viser det seg at de er til forveksling lik og oppfattet som piratkopier.

Det sier administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Anita Schumacher til NRK.

Administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) Anita Schumacher. Foto: Jan Fredrik Frantzen / UNN

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø fikk 20. mars en levering på flere tusen åndedrettsmasker, også kalt P3-masker, levert av en privat aktør. I påvente av en produktbeskrivelse tok de selv kontakt med det de trodde var produsenten av maskene.

Produsenten de kontaktet hadde ikke laget maskene, og kunne dermed ikke kvalitetssikre maskene som var levert UNN.

– Det ble da bestemt at maskene skulle settes til side. Dessverre ble 800 av disse levert ut til de ansatte og tatt i bruk, og det skulle ikke skjedd.

200 ansatte testes for koronaviruset

Åndedrettsmaskene er en del av smittevernutstyret som blir brukt blant annet i arbeidet med koronasmittede pasienter. Foreløpige tester av maskene viser at de ikke har like høy filtreringsgrad som ordinære P3-masker.

Schumacher forteller at de 800 feilutleverte maskene beklageligvis er brukt av ansatte ved en isolatpost ved intensivmedisinsk avdeling.

En ansatt på UNN bærer her en åndedrettsmaske, P3-maske. Bildet er tatt i en annen anledning. Foto: Per-Christian Johansen / UNN

Hun anslår at mellom 150 og 200 ansatte må testes for korona og følges opp i tiden fremover. De er ikke satt i karantene.

– Det er ikke mulig å sette så mange mennesker ved en intensivavdeling i karantene. Hvis de har symptomer på korona, så skal de ikke være på jobb, men vi har en tett oppfølgning av de ansatte nå, som vil innbefatte gjentatt testing.

Selv om maskene som er benyttet antakelig er dårligere enn ordinære masker, er det liten grunn til å tro at ansatte har blitt utsatt for smitte.

– Vi vet ikke hvor tette maskene er, og det er derfor de ble satt til side. Ordentlige masker skal filtrere 99,95 prosent, men disse vet vi ikke noe om foreløpig.

Schumacher sier at feilen ikke skal gå utover helsen til pasientene som er behandlet av ansatte med de feilproduserte P3-maskene.

Flere private leverandører

I tillegg til de tradisjonelle nasjonale leverandørene av utstyr til sykehusene, har UNN fått masker fra ti private leverandører. Schumacher sier at de er glad for å få private tilbud i en tid hvor mangel på utstyr har vært et faktum.

– Produkter som ikke har vært gjennom nasjonal kvalitetskontroll, skal settes til side inntil de har blitt kvalitetssikret. Det som har skjedd oss er ikke noe vi hadde forutsett, men som vi nå må ta konsekvensen av.

UNN er lovet ny leveranse av masker før helligdagene.

De feilproduserte maskene er nå sendt til Forsvarets forskningsinstitutt, hvor det ventes et svar på kvalitetstesten senest førstkommende tirsdag.