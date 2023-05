Hammerfestingen Marcus Holmgren Pedersen (22) og lagkameratene vant søndag ligagullet i den nederlandske Æresdivisjonen.

Seieren betyr at Rotterdam-klubben har en uinntakelig ledelse to serierunder før slutt, og titusener av tilhengere bega seg ut i byens gater for å feire Feyenoords 16. serietittel, ifølge NTB. Den forrige kom i 2017.

Tante Eirin Hagerupsen satt klistret til TV-en da NRK ringte like etter at ligagullet var sikret. Hun satt og ventet på å få se tantebarnet motta medaljen.

– Det er artig. Man blir jo rørt. Det er jo tante sin lillegutt, sier Hagerupsen.

Hagerupsen dro ned for å se landskampen mot Serbia i september i fjor. På bildet er Jonas Nyberg (t.v.), Eirin Hagerupsen, Marcus Holmgren Pedersen og Rudolf Pedersen. Foto: privat

Holmgren Pedersen spilte fra start i søndagens kamp foran 47.500 tilskuere på Stadion Feijenoord. Etter 18 minutter var de første to målene i boks, og da det tredje kom etter 54 minutter kunne festen starte.

Hammerfestingen var på banen i 75 minutter.

Supporterne flokket ut kort tid etter kampslutt for å feire tittelen. På mandag skal laget hylles på Coolsingel i Rotterdam.

Gullgutt fra Hammerfest

Holmgren Pedersen er høyreback både i Feyenoord og på landslaget, der han står med 18 A-lagskamper. Han debuterte 1. september 2021 mot Nederland på Ullevaal stadion.

Før han gikk til storklubben i Nederland, spilte han for Tromsø og Molde.

Han har hatt en solid verdistigning siden han ble solgt til Feyenoord fra Molde for drøyt 1 million euro sommeren 2021. I dag er verdien mer enn seksdoblet ifølge det internasjonale nettstedet Transfermarkt, der han vurderes til 6,5 millioner euro.

– Det er rørende å se TV-bildene

Eirin Hagerupsen har fulgt tantebarnet sitt tett siden han spilte guttefotball for HIF/Stein, Hammerfest idrettsforening. Hun forteller at han allerede i en alder av fem år hadde bestemt seg for å bli fotballproff.

Eirin Hagerupsen forteller at tanteungen Marcus Holmgren Pedersen har jobbet beinhardt for å komme dit han er nå. Foto: privat

– Det er artig. Han har jobbet beinhardt for å komme dit han er i dag. Det er artig å se at han får det til. Nei, man er kjempestolt av gutten.

– Hvordan føles det at han nå har ligagull?

– Nå må man la det synke inn litt, tror jeg, for dette er stort, svarer Hagerupsen.

– Det er rørende å se TV-bildene her, og jeg kan bare tenke meg hvor glad han er selv. Det er artig å se hvor gode kamerater de er på banen.