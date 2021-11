Siden den uventede landslagsdebuten mot Nederland (1-1) i september, har 21-åringen på rekordtid blitt en av de viktigste brikkene på Ståle Solbakkens nye Norge.

Høyrebacken, som vekker oppsikt både med en enorm fart, stor utholdenhet og presis innleggsfot, har hatt en enorm utvikling både for Norge og Feyenoord siden overgangen fra Molde i sommer.

– Jeg hadde et håp om å kanskje komme meg inn på landslaget innen et år, hvis jeg gjorde det bra i Feyenoord. Men at det skulle gå så fort, det hadde verken jeg eller noen andre trodd, sier Holmgren Pedersen til NRK.

Vi treffer ham hjemme i leiligheten i Rotterdam.

Der nevner han en annen finnmarking som forklaring på fremgangen. De siste årene har han nemlig fått mye hjelp av Morten Gamst Pedersen, som altså er fra Vadsø.

Fikk klar beskjed fra Gamst

Den tidligere Premier League-proffen er blitt en viktig person i Holmgren Pedersens karriere.

– Jeg spilte med ham i Tromsø, og vi ble relativt godt kjent der. Etter at jeg dro til Feyenoord og kom på landslaget, har vi hatt en fin og relativt tett dialog. Han har hjulpet meg med gode råd og kommet med innspill og tips om hva jeg kan gjøre og gjøre bedre. Han er nesten blitt en mentor for meg, beskriver han.

Særlig ett råd har han tatt til seg fra Gamsten.

Han fikk nemlig klar beskjed om hvordan han kunne skille seg ut fra de han konkurrerer med.

– Han ba meg bli Norges beste back når det gjelder innlegg. Det ville vekke interesse. Jeg har jo åpenbart trent veldig mye på det, og blitt mye bedre. Dette har igjen resultert i at jeg har økt antall målpoeng. Det har vist seg å være attraktivt, sier han.

– Jeg har trent veldig mye på innlegg for å heve innleggskvaliteten, men også slå smartere innlegg, legger han til.

Etter en lang periode som utenlandsproff og landslagsspiller, har Gamst Pedersen valgt å avslutte spillerkarrieren i Alta.

Han skjønte raskt at Pedersen var noe utenom det vanlige.

– Jeg spådde ham egentlig en god fremtid tidlig hvis han var villig til å gjøre jobben. Den jobben har han lagt ned, og han har vært nysgjerrig hele veien. Det har kanskje gått litt fort, men sånn er det, noen går det fortere enn andre med. Det er utrolig morsomt at han har fått en så fin start i Feyenoord, sier Gamst til NRK.

– Stjålet hjertene til fansen

Med Holmgren Pedersen på laget har Feyenoord gjort det meget bra i sesonginnledningen, nordmannen har startet ti av elleve kamper og levert fire målgivende pasninger.

Laget ligger foreløpig på tredjeplass på tabellen, to poeng bak Ajax og PSV, men med én kamp mindre spilt.

Frank Arnesen, sportsdirektør Feyenoord, er blitt en stor tilhenger av klubbens nye stjernespiller.

– Han har gjort det fremragende. Han har allerede flere målgivende pasninger, og med løpene, hurtigheten og innleggene hans, har han allerede stjålet hjertene til fansen vår, sier Arnesen til NRK.

Arnesen overrasket

Den profilerte dansken fullroser backen for måten han har taklet overgangen fra Molde på.

– Han er en ung gutt som kom hit fra Norge. Med all respekt for den norske ligaen er det andre omgivelser her. Den nederlandske ligaen er vanskeligere å spille i, både fysisk, men også teknisk og taktisk. Men han har helt fra starten av gjort det fremragende, sier Arnesen.

– Er du overrasket over at det har gått så fort?

– Ja, det er jeg. Men han har fortsatt noe han må forbedre, særlig i forsvar, men det er jo helt naturlig når han er 21 år. Men vi er selvfølgelig overrasket, sier sportsdirektøren.

Han påpeker at noe av grunnen til at nordmannen fikk sjansen tidlig, er at det oppsto en langvarig skade på klubbens vanligvis faste høyreback.

– Han hadde ingen konkurrent de første månedene, men han kom inn og tok fantastisk bra vare på sjansen. Noen ganger skal man ha litt flaks. Nå er han fast, har kommet seg inn på landslaget og gjort det bra der også.

Allerede kobles Holmgren Pedersen til større klubber, og i italiensk presse er det rapportert interesse fra José Mourinho og Roma.

Frank Arnesen tror nordmannens karrierepil kan fortsette å peke rett oppover hvis han klarer å bevare roen og fokuset på det som skal til for å utvikle seg.

– Han har en stor fremtid. Han må fortsatt lære mye, slik alle unge må, men har alle forutsetninger. Han er et fysisk prakteksemplar, han er hurtig og har bra innlegg. Han er også i fantastisk form og kan sprinte omtrent hele kampen, sier Arnesen.

– Jeg tror Marcus kan nå langt, og han har kommet seg om bord på et tog som kjører. Han må sørge for å bli værende der. Da må han holde hodet kaldt, fokusere på det han må lære, så ser vi om et par år hvor langt han er kommet, legger han til.

I VM-kvalikens siste kamp venter nettopp Nederland for Norge og Holmgren Pedersen.

Kampen skal spilles i Rotterdam, der både han og Fredrik Aursnes spiller sine hjemmekamper for Feyenoord. Stadion De Kuip huser 50.000 tilskuere og ville trolig vært en enorm «boost» for de oransjekledde i kampen om VM-plass.

Men nå blir det trolig lockdown og ingen på tribunen.

– Det er den viktigste kampen vi har spilt på veldig, veldig lenge. Det blir knalltøft å komme hit, og hele laget må spille på vårt beste om vi skal klare det, sier Holmgren Pedersen.