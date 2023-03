Store snømengder og kraftig vind gir kaos på alle fronter i Vest-Finnmark, Troms og Vesterålen. Nå ber Vegtrafikksentralen nord om at folk tar konsekvensen av uværet og holder seg i hi.

– Folk som ikke må ut og kjøre nå, må vente noen timer, eller i alle fall være veldig godt forberedt hvis de skal ut og kjøre, sier Bente Nyland, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen Nord.

– Jeg vil absolutt anbefale folk å utsett turen til i morgen hvis de har muligheten. Det er meldt betraktelig bedre vær i morgen, sier Nyland om områdene som nå er hardest rammet.

I Grønåsen i Balsfjord har vinden tatt så godt at fotografen måtte ut for å se hvor mye snø det var kommet i natt. Foto: Kjell Pedersen Lind

Det er imidlertid varslet at uværet vil flytte seg østover og ramme resten av Finnmark det neste døgnet

I morgentimene var været såpass at det var mulig å åpne E69 nesten frem til Nordkapp, men det varer neppe lenge.

– Det forventes å komme inn nytt uvær om noen timer som er enda verre, sa Nyland ved 8-tiden i morges.

Det er også store forsinkelser i flytrafikken. Flyet fra Tromsø til Hasvik og Hammerfest er innstilt.

STENGT: Etter alt å dømme er det ingen som er skadet i raset på Leirvikhøgda i Hammerfest fredag morgen. Foto: Sunniva Hadland Bøthun / NRK

Skred i Hammerfest

Klokka 08.30 kom meldingen fra politiet i Finnmark om to skred i Hammerfest.

De rammet riksvei 94 ved Leirvikhøgda, som er stengt på ubestemt tid.

– Det er ganske stor sannsynlighet for at ingen er tatt. Politiet har ikke fått noen melding om at mennesker er i raset, sier operasjonsleder Theodor Weberg-Ellingsen.

– Først gikk det et lite skred, så gikk det et nytt skred over det første skredet. En bil har kjørt seg fast i skredet. Det er mye vind på stedet og utfordrende værforhold, sier operasjonslederen.

Det er høy skredfare i Troms og Vest-Finnmark nå.

På Kvaløya i Tromsø kommune er det gått et snøskred over en vei rett sør for Sørskartunnelen. Veien til og fra Skulsfjord er dermed stengt, opplyser politiet i Troms.

Det er ikke mistanke om at noen er tatt av skredet. Veimeldingssentralen antar at veien vil bli stengt utover fredag.

Det har også gått fire snøskred på Grøtfjordfjellet i Tromsø. Veien er stengt i påvente av skredkontroll.

Her er finner du en full oversikt over stengte og kolonnekjørte veier.

Stengte veier og innstilte ferger Ekspandér faktaboks Følgende veier er stengt på grunn av uvær, snøskred eller fare for snøskred: * E6 over Kvænangsfjellet * Fv. 7944 Nikkeby – Hellnes i Skjervøy * Fv. 7940 Arnøyhamn i Skjervøy * Fv. 7942 Akkarvik – Langfjordbotn i Skjervøy * Fv. 7908 Stakkvik – Nordeidet i Karlsøy * Fv. 7778 Ytre Kårvik – Skjellneslia i Tromsø * Fv. 7776 Kvaløyvåg – Straumkubukta i Tromsø * Fv. 7770 Sørskarettunnelen i Tromsø * Fv. 862 Kattfjorddalen – Liafjell i Tromsø * Fv. 858 Larseng – Eidkjosen i Tromsø * Fv. 91 Breivikeidet ferjekai – Hov i Tromsø * Fv. 7760 Reiervik – Skarmunken i Tromsø * Fv. 864 Bávatmuotki – Oldervik i Tromsø * Fv. 7886 Huselv – Husøy i Senja * Fv. 862 Mefjordbotn – Senjahopen * Fv. 7862 Kaperdalen i Senja * Fv. 7742 Aundalen i Harstad * Fv. 86 Torsken – Gryllefjorden i Senja Disse fergene er innstilt: * Storstein-Lauksundskaret i Skjervøy * Storstein-Lauksundskaret i Skjervøy

Mye snø og dårlig sikt på Kvaløya i Troms fredag formiddag. Foto: Ingrid Wester Amundsen / NRK

Snøen fortsetter

Det har stedvis i Troms og Finnmark kommet 60 centimeter med snø det siste døgnet.

– Det er kraftig nordavind og ganske tett med snø og snøbygger de aller fleste steder i fylket. Vinden har vært i storm på kysten i nord i morgentimene, sier vakthavende meteorolog John Austerheim.

Fylkesvei 863 i Langsund, Karlsøy var fredag morgen i ferd m å fyke igjen. Foto: Torill Anita Andreassen

Den nordlige vinden og snøfallet vil fortsette utover dagen.

– Det ventes nordlig stiv og til dels sterk kuling utsatte steder. Det blir mye snø, særlig øst for Lyngen, og mye snøfokk. Fra sent i ettermiddag minker vinden, sier han.

Han har ei klar melding til alle trafikanter:

– Følg med på veimeldinger. Det kan bedre seg noe sent i ettermiddag, men det vil vise seg hvor fort de klarer å åpne veiene.

Kraftig lavtrykk gir kraftige snøbyger Foto: varsom.no

Evakuerer i distriktet

Flere bygder i Troms har blitt evakuert på grunn av stor fare for snøskred. NVE utelukker ikke at flere steder kan bli evakuert.

Torsdag kveld besluttet Politimesteren i Troms å evakuere innbyggere i deler av områder på Breivikeidet, i Oldervik og på Vasstrand i Tromsø kommune.

Ifølge Tromsø kommune vil nok evakueringen vare i minst 48 timer, på grunn av værprognosene.

– Det blir tatt ei ny vurdering i samråd med politiet på lørdag. Nå skal det lette utover ettermiddagen, så vi får se, sier kommunedirektør i Tromsø, Stig Tore Johnsen.

Det har tidligere gått flere skred i området som nå er evakuert.

Kornelius Junge Hansen, Mina Fredrikke Junge Hansen, Karl Junge Hansen er blant de evakuerte. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Vurderer løsninger for hjemmetjeneste

Han roser de evakuerte for måten de takler situasjonen på.

– Jeg må gi bygdefolket vårt honnør for hvor sporty de er. De har gode rutiner og er godt vant. Det er først og fremst dem selv som tar vare på seg selv. Når de trenger hjelp, får de det av kommunen.

Kommunedirektøren forteller at de nå jobber for å finne alternative løsninger for blant annet hjemmetjenesten. Da særlig for de som bor innenfor stengte veier.

– Vi har god beredskap på det. Per nå er det ingen av de evakuerte eller innenfor rasutsatte veier som er rammet av det.

Han understreker at de må ta en ny runde for å undersøke nettopp dette. Det fordi stadig nye veier stenges av ras og rasfare.

Reporter Pål Hansen fikk smake på det nordnorske været da han var på direkten fra Kåfjord. Du trenger javascript for å se video. Reporter Pål Hansen fikk smake på det nordnorske været da han var på direkten fra Kåfjord.

Varme klær og spade

Vegmeldingssentralen Nord melder om mange veger stengt i Troms og Finnmark og Vesterålen på grunn av uvær, snøskred og skredfare.

Brøytemannskaper har det travelt. Foto: Kari Anne Skoglund

Vegtrafikksentralen har opplevd et høyt trykk siden torsdag. Det forventer det vil fortsette.

– Det er svært utfordrende på veiene i dag. Både for de som er ute og reiser, og de som prøver å gjøre en god jobb ute. Alt av mannskap er ute. De gjør en formidabel jobb med å holde veiene åpen i dag, sier trafikkoperatør Bente Nyland.

De som må ut på veiene, anbefaler hun om å være godt forberedt.

– Ta med spade, gode, varme klær og ha med spade. Ha godt med bensin eller diesel på tanken, eller godt med strøm på elbilen.

Flere hundre strømløse

I Lyngen har det gått flere naturlig utløste snøskred i natt og i morgentimene. Et av skredene er målt til en hastighet på 579 km/timen, og varte i tre minutter ifølge Varsom.nos regobs-tjeneste.

I Troms er 217 av Arvas abonnenter uten strøm.

215 av dem er strømkunder på yttersida av Kvaløya i Tromsø kommune. Nærmere bestemt i området Grøtfjord – Tomvik – Rekvik.

To av dem er abonnenter ved Torsvåg i Karlsøy kommune.