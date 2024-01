Flere stengte veier i nord-norge

– I nord er mye stengte veier på grunn av uvær, og en del snøskred, sier trafikkoperatør Brita Bjerkli hos Statens vegvesen.

Uvær, snøfokk og sterk vind har ført til at mange veier i Finnmark har vært stengt over natten. Blant annet er E69 fra Hønsa i Porsanger til Nordkapptunnelen i Nordkapp stengt.

På Magerøyen helt i nord er flere av veien stengt. Det er heller ikke mulig å kjøre ut mot Nordkyn denne morgenen.

Det ble tatt en vurdering i Finnmark søndag morgen, men de fleste er fortsatt stengt.

– Det er ikke noe bedring i været, så de fleste vegene er stengt til klokken 15.00, da tas det nye vurderinger.

Også i Troms meldes det som glatte og sporete veibaner og stengte veier. Over Kvænangsfjellet anbefaler vegvesenet at store kjøretøy bruker kjetting.

Flere veier er stengt i Nord-Norge. Etter vurdering søndag morgen forbli flere stengt. Foto: Statens vegvesen

Snøskred

Sør for Hammerfest, på fylkesvei 8028 gikk det lørdag kveld et mindre snøskred. Veien har vært stengt siden da. Her tas det ny vurdering klokken 09.00

– De vurderingene vil vi ta når det lyst, for da ser vi bedre om det kan være fare for at det kommer noe mer, sier Bjerkli.

Også i Troms har det gått snøskred. Sørøst for Tromsø, på fylkesvei 7900 ved Holmbuktura. Veien ble stengt etter at det første skredet gikk over veien klokken 19.20.

– Det er gått flere små skred i løpet av natta og nå på morgenen. Det blir en ny vurdering klokka 12.00 i dag, sier Bjerkli.

I Rogaland er fylkesvei 4730 mellom Ørland og Tengesdal i Suldal stengt grunnet fare for snøskred. Fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygda er også stengt av samme årsak. Det tas nye vurderinger klokken 11.00.

Snøskredfare i nord

Varsom.no melder om faregrad fire, altså rødt farevarsel, for snøskred i store deler av Nordland og Troms de neste dagene. Også Jotunheimen og Indre Sogn har rødt farenivå i helgen.

Store naturlig utløste skred ventes, og folk bes om å unngå skredterreng.

Årsaken til den økte faren i Nord-Norge er uværet som herjet.

– Vi har veldig mye vær over hele landet nå, både i sør og i nord, sier geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Vann inn på universitetet

Lørdag herjet uværet i Harstad. Ved 18-tiden trengte vann inn hovedinngangen på campus til UiT – Norges arktiske universitet. Omtrent halvannen time senere var vannet fjernet.

I Nordland er flere ferger innstilt etter lørdagens uvær, men det ser ut til at flere er tilbake i vanlig rute søndag morgen.

Utover ettermiddagen melder Meteorologisk institutt at det i Nordland vil bli økning til sørlig sterk kuling, først i sør, langs kysten og i Lofoten liten storm.

Det kom vann inn hovedinngangen ved campus i Harstad. Foto: Leif Arne Johansen

– Kan bli en travel dag

Trafikkoperatør Brita Bjerkli anbefaler alle som skal ut på veien å følge med på nettsidene til vegvesenet i forkant.

– Det ser ut som om det kan bli en travel dag for oss, vi vil ikke kunne besvare alle telefoner.

Hun ber også bilistene påse at de har nok drivstoff, spade, mat og vann og varme klær, i tilfelle de skulle bli stående.