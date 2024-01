Stor fare for snøskred mange steder: – Selv på faregrad én kan det være farlig

– Er du i vinterfjellet og det er snø, så kan det alltid gå skred, sier Richard Fjellaksel til NRK, og legger til:

– Å lære seg å håndtere skredterreng og å gå trygt er den viktigste oppfordringene vi har til alle.

Fjellaksel er sertifisert skredinstruktør, både for DNT og for sitt eget firma Tromsø powder guides. Til daglig er han seniorforsker ved UiT, også her med spesialfelt snøskred.

Lørdag var han ute i fjellet med en gruppe som deltok på skredkurs for viderekomne.

– Vi fikk observere hvordan vinden tar i snøen, og hvordan terrenget forandrer seg når været tar seg litt opp, sier Fjellaksel.

– Det dannet seg fersk snøfokk, og det kan føre til flakskred. Dessuten ligger det et vedvarende svakt snølag lenger ned i snødekket, som kan gi store snøskred.

Richard Fjellaksel arrangerte skredkurs for viderekomne i Tromsø lørdag. Foto: Richard Fjellaksel

Nest høyeste faregrad

Varsom.no melder om faregrad fire, altså rødt farevarsel, for snøskred i store deler av Nordland og Troms de neste dagene. Også Jotunheimen og Indre Sogn har rødt farenivå i helgen.

Store naturlig utløste skred ventes, og folk bes om å unngå skredterreng.

Årsaken til den økte faren i Nord-Norge er uværet som herjer.

– Vi har veldig mye vær over hele landet nå, både i sør og i nord, sier geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK.

Geolog Gustav Pless i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: Sissel Brunstad

I Nordland har været herjet før og i helgen, mens det i Troms vil slå til med full styrke mandag. I store deler av fylket vil det bli full storm.

Vinden øker faren for skred betydelig, forklarer Pless.

– Generelt i Nord-Norge er det vedvarende svake snølag, slik at det lett utløses skred.

– Hvilke råd har dere for folk som skal ferdes ute de neste dagene?

– Når det blir så høy fare for skred som det er nå er rådet å unngå alt skredterreng. Vi vil helt enkelt kunne få store skred som går langt ut i terrenget. Vi anbefaler folk å holde seg helt unna disse områdene.

To dødsulykker på en uke

NTB skriver fredag at Røde Kors ber skikjørere være varsomme som følge av skredfaren i mange skikjøringsområder.

Ifølge Røde Kors er det sjelden det er så stor skredfare i store deler av landet samtidig.

Siden 2008 har over 760 personer blitt tatt i skred. 107 av disse har mistet livet.

Bare den siste uken har to personer omkommet i snøskred.

Mandag mistet en ung kvinne livet i Tromsø etter å ha blitt tatt av skred. Fredag omkom en mann i snøskred i Hemsedal.

– Disse ulykkene skjedde på turer i terreng med lavere skredfare. Folk må likevel passe på og forvente at det kan gå skred, sier Pless, og legger til:

– Nå forventer vi at det blir veldig tydelig at det er stor snøskredfare.

Han understreker at alt snøskredterreng er utsatt, og at snøskredene kan gå ganske langt utover disse terrengene.

– Så også terreng nedenfor snøskredutsatte områder er utsatt, sier geologen, og legger til at folk kan følge med på varsom.no og varsom-appen for å sjekke om man er i snøskredterreng.

– Der kan man se hva som er snøskredterreng og hvor stort utløpsområdet er, altså hvor langt skredet kan gå.

– Bare et tall

Skredinstruktør Fjellaksel mener at det er viktig å følge med på skredvarslene, men at det ikke nytter hvis du ikke også forstår hva varslene betyr.

– Faregraden er bare et tall, og det dør nesten like mange i skred på faregrad to som tre. Selv på faregrad én kan det være farlig i gitte situasjoner.

Fjellaksels råd til folk som vil ut på tur nå, er:

– Vær bevisst på skredterreng, hvor det kan være farlig, og hvor det kan gå skred. Hvor kan det løsne, og hvor langt kan skredet gå?

Richard Fjellaksel, sertifisert skredinstruktør. Foto: Tim Dassler

De fleste som deltar på kursene til Fjellaksel er nordmenn, både lokale og fra resten av landet. Utover senvinteren ventes det også flere skiturister fra Alpe-områdene.

– De blir alltid mer bevisste når de får satt i perspektiv hvor farlig det kan være. Gjennom kursing lærer de seg å forstå mer om hvordan bevege seg i trygge områder.

Han forsikrer om at kursene er trygge, også når de gjennomføres på dager med høy snøskredfare.

– Deltakerne skal lære seg disse tingene, og så blir det opp til dem selv å eventuelt ta større risiko på eget initiativ.

Han mener at det er mulig å gå trygge turer, også i tiden som kommer, så lenge man vet hva man holder på med.

– Holder man seg utenfor skredterreng er man som regel trygg.