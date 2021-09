Farlige situasjoner kan oppstå når hval oppsøker fiskebåter for å få seg et gratismåltid med fisk. Men nå ønsker norske og britiske forskere å teste en ny måte å beskytte både hval og fiskeredskaper på.

– Fiskere er plaget av at knølhval og spekkhoggere blir fanget i snurpenota når de jakter på den samme silda som fiskerne under sildefisket, sier hvalforsker Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet (HI).

Nå håper han og forskerkolleger ved UiT – Norges arktiske universitet, at lydsignaler skal holde hvalene unna.

Metoden de bruker er det samme som har blitt brukt for å holde småhval, som niser, borte. Det gjøres ved hjelp av akustiske sendere, såkalte pingere, som sender ut ubehagelige lydsignaler.

Skremmer bort hvalene

– Vi har i noen år brukt små alarmer for å holde niser unna. Det har ledet til en reduksjon i bifangsten på niser på mellom 70 til 100 prosent, sier Bjørge.

Niser er en av de mindre hvalene. Hvert år drukner mange av dem i norske fiskegarn, men lydfrekvenser har vist seg svært effektivt for å holde dem unna. Foto: Asbjørn Borge

Ifølge HI tas det årlig omtrent 2900 niser som bifangst i garnfiske langs kysten.

Nå håper de at suksessoppskriften kan overføres til større hvaler. Men da med tilpassede lydsignaler.

De norske forskerne samarbeider med universitetet i St. Andrews i Skottland. Der var problemet sel som forsynte seg av fisk i oppdrettsanlegg. Men etter at forskerne fant ut hvilke lydsignaler som trigget selene, holdt de seg unna.

– Lydsignalene gir en automatisk og ubevisst refleks i hjernestammen, som skaper en fryktreaksjon, sier hvalforsker Bjørge.

Spekkhoggerne tiltrekkes ofte fiskebåter, fordi det gjør det lettere for dem å fange fisk. Foto: Audun Rikardsen / Audun Rikardsen

– Vi vil bruke andre frekvenser enn det som er brukt for sel og småhval tidligere, frekvenser som spekkhoggere og knølhval er sensitive for.

Dette er relativt lave lydnivåer sammenlignet med støyen fra en ringnot, og er ikke farlig for hvalene, forklarer han.

– Det som er det fine med de signalene er at de har en rekkevidde som gjør at hvalene ikke blir skremt bort fra området der maten befinner seg. Den blir bare skremt bort fra båten.

Silda kan forsvinne

De neste to vintrene skal forskerne teste lydsignalene i forbindelse med vinter-sildefisket i Kvænangen i Troms.

Arne Bjørge ved Havforskningsinstituttet er en av forskerne bak prosjektet. Foto: Havforskningsinstituttet

– Vi håper derfor at deler av sildebestanden og hvalene fortsetter å komme inn i fjordene også i år, men er ikke sikker da det er ting som tyder på at den kan trekke ut av fjordene, sier Audun Rikardsen som er ansvarlig for UiT sin del i prosjektet.

– Da vil den trolig trekke ut i havet og da må vi følge etter ut i havet med aktiviteten vår. Det skal nok gå, men blir mer utfordrende så vi krysser fingre å tær for at den også i vinter siger inn i fjordene, sier Rikardsen.

Dokumenterte ny oppførsel

Det var Evert Mul og kollegaene hans som først dokumenterte at spekkhoggere aktivt oppsøker fiskebåter da han tok doktorgrad ved UiT.

Evert Mul oppdaget at spekkhoggere bevisst går etter fiskebåter for enkel tilgang til mat. Foto: Evert Mul

I dag jobber han ved Norsk institutt for naturforskning (NINA).

– Spekkhoggerne tiltrekkes ofte fiskebåter, fordi det gjør det lettere for dem å fange fisk og får rett og slett servert et «gratismåltid». Når båtene stoppet aktiviteten, forsvant hvalene igjen, sier Mul.

– De har lært seg lyden av fiskebåtene når de drar inn nota og da søker de til disse og kan da spise rundt disse uten å måtte jakte selv. Fiskene er lett tilgjengelige rundt båtene, siden noe sild lekker ut av nota eller svømmer rundt den.

Evert Mul fotografterte spekkhoggere som dukket opp i horder rundt en fiskebåt da han gjorde feltarbeid til sin doktorgrad. Foto: Evert Mul

I tillegg til at hvalene kan fanges inne i nota når den stenges, så kan det også oppstå flere farlige situasjoner dersom hvalene kommer tett på fiskebåtene.

Under sitt feltarbeid observerte Mul enkelte ganger opp mot hundre spekkhoggere som kretset rundt fiskebåten.