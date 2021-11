Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil ikke møte folk i døra og oppleve at de ser på meg som en «hæstkuk», men heller si «Hey, velkommen! Ta en drink», sier barsjef Gudmar Rögnvaldsson.

Og nå slipper han nettopp krangling med kunder om bruk av munnbind.

Munnbindpåbudet på utesteder og konserter fjernes i Tromsø kommune, til stor fornøyelse for barsjefen på Misfit Tiki-bar i Tromsø.

– Jeg er veldig fornøyd. Det er 100 prosent en god dag for oss.

– En gledens dag

Også bareier på Solid i Tromsø, Carite Fønnebø, er svært fornøyd med å kunne se menneskene bak maska igjen.

– Det er en gledens dag.

Hun ønsker også å understreke at de er opptatte av at alle forholdsvurderingene er gjort.

– Det er positivt, men vi vil si som vi har sagt før; vi er opptatt av at de forholdsmessige vurderingene er tatt. Og det regner vi med er gjort. Vi er opptatt av at alt skal være mest mulig sikkert og trygt for alle.

Carite Fønnebø, bareier på Solid, sier det er en gledens dag å endelig kunne se menneskene bak maska. Foto: Sindre Reinholt / NRK

Jobber man på et utested eller drar på et, er man ofte glad i det sosiale. Det føler hun faller litt vekk med munnbind på.

– Det viktigste er det sosiale. At man kan smile til hverandre, å se litt mimikk hos andre mennesker. Det tror jeg alle har savnet når det har vært mye munnbind, sier Fønnebø.

Rögnvaldsson på Tiki-baren er mest fornøyd med å slippe diskusjonene om det tidligere munnbindpåbudet.

– Det beste med at det er fjernet, er at folk blir mye mer avslappet. Og vi slipper å si til alle at de må ha på munnbind, men heller møter de med en god velkomst. Da blir alle mer avslappet og glad.

Nye tiltak i Tromsø kommune Ekspandér faktaboks Nye tiltak i Tromsø kommune fra 01.-14.desember: Krav om bruk av munnbind på uteplasser opphører.

Begrensningen på maks hundre personer på privat sammenkomst opphører.

Kravet om munnbind på butikker og kjøpesenter videreføres i to uker.

Anbefalingen til serveringssteder om å sikre bordplassering til alle gjester, fjernes.

Daglig leder ved Verdensteateret Bar, Frank Reithe, er fornøyd med at kravet om munnbind på utesteder forsvinner. Foto: Anja A. T. Brekke / NRK

– Vi håper vi får gjennomført julebordtida og ha den beste sesongen vi har i år, i denne bransjen her.

Det sier en fornøyd Frank Reithe, daglig leder ved Verdensteateret Bar.

– Også så vi får tjent litt penger og er bedre rustet til neste nedstenging, sier han med et glimt i øyet.

Nå ønsker ikke Tromsøs ordfører Gunnar Wilhelmsen koronasertifikat likevel. Foto: Annabelle Kårvåg Sørensen / NRK

Koronasertifikat faller bort

Tromsø har gått hardt ut med ønsket om koronasertifikat og sto i bresjen for å få det tidligere denne måneden. Det ble stemt ned på grunn av mangelfullt personvern.

Tirsdag opplyser helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at en ny versjon av koronasertifikatet, eller koronapass som noen også kaller det, er rett rundt hjørnet, og at kommunene kan det ta i bruk fra onsdag av.

Men nå er ikke koronasertifikatet like viktig for ordfører Gunnar Wilhelmsen likevel.

– Det som er situasjonen, er at vi har innført en del tiltak, men når det gjelder konsertarrangører har vi sagt vi ikke trenger tiltak. Men situasjonen kan snu, slik at vi er nødt til å innføre det likevel.