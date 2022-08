Nå har finnmarkingen besteget 11 av de 14 planlagte fjelltoppene. Natt til torsdag besteg Harila Gasherbrum I (8035 moh), som er verdens 11. høyeste fjell. 8. august besteg hun Gasherbrum II (8080 moh).

Kristin Harila fra Vestre Jakobselv har et mål om å bestige alle verdens fjell over 8000 meter så fort som mulig, helst raskere enn seks måneder og seks dager. For det er tiden til nåværende verdensrekord nepalske klatreren Nimsdai.

– Vi nådde toppen klokka 7 i dag. Heldigvis bedre vær enn i går og vi hadde nydelig utsikt på toppen, sier Harila i pressemeldingen.

28. april besteg Kristin Harila det første fjellet i sitt prosjekt: Annapurna I. Foto: 8K Expedition

Hun og sherpaene Dawa Ongju Sherpa og Pasdawa Sherpa brukte bare 7,5 timer opp, men Harila forteller at det var ganske krevende uten tau fra camp 3.

– Våt dundress og sliten kropp etter gårsdagens lange og krevende økt til camp 3. Det ble bare et par timers hvile på camp 3, middagen ble to kjeks.

På torsdag formiddag var hun og sherpaene på camp 2 på vei ned til basecamp, hvor det blir brus og middag.

Arkivbildet: Kristin Harila klatret i Himalaya i 2021. Foto: privat

– Hun setter en helt ny standard

Fjellklatrer og eventyrer Mathias Ekornås fra Sunnmøre er kjempeimponert over Harila.

– Jeg synes det er helt utrolig. Hun setter en helt ny standard. Det er kjempekult måten hun gjør det på også, hun har en veldig god holdning til noe som er så tungt og vanskelig. Det at hun nå har besteget 11 av 14 fjell er helt rått, sier Ekornås.

Mathias Ekornås på en av sine Nærekspedisjoner fra 7. summits i Oslo Foto: Hanne Martinsen

Ekornås har tidligere besteget fjell i blant annet Nepal og Patagonia, men de to siste årene har den type internasjonale bestigninger naturlig nok vært begrenset av pandemien. Da han ventet på at verden skulle åpne igjen, begynte han like gjerne å bestige «seven summits», med en noe utradisjonell tvist, her hjemme i stede.

Har trua på at Harila klarer det tre siste toppene.

– Det er helt klart. Hun har jo greid alt fram til nå, så lenge det ikke skjer noe uforutsett slik som vær og føre. Det er det som er jokeren når det kommer til å bestige fjell. Man kan være så dyktig man bare vil, men hvis man ikke treffer på været og fjellets humør så går det ikke uansett, forteller sunnmøringen.

– Det jeg er mest imponert over er når Kristin er ferdig med en topp så skal hun gjøre det igjen og igjen. Det krever mye mentalt arbeid for å kjøre seg klar til noe som man vet blir fysisk og psykisk tungt. Det er sinnssykt godt jobbet av Harila, legger han til.

Kommer snart tilbake til Norge

Karl-Magnus Malinen gleder seg til samboeren, Kristin Harila, kommer en liten tur hjem før hun skal ut på fase 3.

– Det blir kjempegodt at hun kommer hjem en tur, selv om datoen for hjemturen ikke er satt enda, sier Malinen.

Det at Harlia bestiger toppene i en kjempefart synes samboeren er en helt utrolig gjennomføring.

– Det er også en helt utrolig prestasjon. Og med den siste toppen nå så er fase to ferdig, sier Malinen.

Planen til Harila Ekspandér faktaboks FASE 1: NEPAL Annapurna I, 8091 moh., besteget 28. april. Dhaulagiri, 8167 moh., besteget 8. mai. Kanchenjunga, 8586 moh., besteget 15. mai. Mount Everest, 8849 moh., besteget 22. mai. Lhotse, 8516 moh., besteget 22. mai. Makalu, 8463 moh., besteget 27. mai. FASE 2: PAKISTAN Nanga Parbat, 8126 moh., besteget 1. juli. K2, 8611 moh., besteget 2 juli. Broad Peak, 8051 moh., besteget 28. juli. Gasherbrum II, 8080 moh., besteget 8. august. Gasherbrum I, 8035 moh., besteget 11. august. FASE 3: TIBET/NEPAL Manaslu, 8156 moh., planlagt september. Shishapangma, 8013 moh., planlagt oktober. Cho Oyu, 8201 moh., planlagt oktober.

Han er veldig spent på siste fase spesielt i og med at det ene fjellet er i Tibet.

Tidligere har Malinen vurdert å bli med Harila på siste del av prosjektet hennes, men dette ønsker han ikke å kommentere noe på.