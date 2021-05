På en liten stige på karantenehotellet skal han bestige Afrikas høyeste fjell

– Det jeg er mest bekymret for egentlig er om stigen kommer til å holde. Den er ikke veldig robust, sier Mathias Ekornås til NRK.

En liten stige på 1,08 meter er alt han har å klatre på. Den skal bestiges nok ganger til at han når 5895 meter, nemlig høyden på Afrikas høyeste fjell, Kilimanjaro.

Det var Fri Flyt som først omtalte saken.

For i fjor satt nemlig Mathias Ekornås seg et hårete mål. Å gå «Seven summits» eller De syv topper, altså de høyeste fjelltoppene på hvert av de syv kontinentene. Men i stedet for å reise dit, gjør han det i Norge.

Ville klare det på 24 timer

Det hele startet under den første koronanedstengningen i fjor. Han forteller at han er vant til å reise mye på turer i utlandet og hadde en haug med planer for 2020. Ekornås jobber til vanlig i sitt eget guiding-firma, og også med sikkerhet for humanitære organisasjoner i Midtøsten og Afrika.

Ekornås hadde «base camp» i hagen mens kan gikk Everest i trappene. Foto: Privat

Men så kom koronapandemien, og da startet han med å gå høyden til Mount Everest i trappeoppgangen.

– Jeg så en kar i England som hadde gjort det på fire døgn. Så testet jeg det selv og fant ut at det er jo mulig å gjøre det på 24 timer, forteller Ekornås.

8848 meter ble tilbakelagt på 23 timer og 47 minutter.

– Det var verre enn jeg trodde, sier han og ler godt.

– Jeg gikk på en liten smell skal jeg være helt ærlig. Jeg hadde kanskje sett for meg at det kom til å være lett i begynnelsen og tyngre og tyngre etter hvert, og så var det egentlig dritt fra begynnelsen av. Men så ble det aldri så tungt at jeg hadde samvittighet til å stoppe og gi meg.

– Det var et mareritt

Han ga seg ikke med Mount Everest. Ekornås' neste prosjekt ble Aconcagua, som med sine 6962 meter er Amerikas høyeste fjell. Denne gangen ble trappen byttet ut med et tre i Torshovparken.

Først klatretur opp treet og så rappellering ned. Foto: Privat

– Så du mistet ikke motivasjonen etter Mount Everest?

– Jo, jeg gjorde det, ler Ekornås.

– Det var et mareritt, men så tok det en liten uke og så begynte jeg å tenke på neste.

«Aconcagua» klarte han akkurat innenfor tidsfristen. 23 timer og 57 minutter. Og nå er han klar for neste fjelltopp. Og det er verken et tre eller en trapp han skal klatre.

Han hadde egentlig bestemt seg for at det i hvert fall ikke skulle bli en stige. Men det ble en stige.

Må klatre 1 meter over 5000 ganger

For Ekornås har nemlig nylig kommet tilbake fra et oppdrag for en humanitær organisasjon i utlandet, og det gjorde at han endte opp på karantenehotell. Og der grep han rett og slett muligheten til å bestige nok en topp.

– Jeg har testet litt nå, klatret litt opp og ned og prøvd å lage et mentalt bilde av hvordan dette blir. Det tyngre enn trappa. Jeg tror det er større sjans for at beina bare stopper opp, mener han.

Den én meter og åtte centimeter høye trappa, fra gulvet til det øverste trinnet, må klatres 5459 ganger for at han skal nå den rette høyden.

Han skulle egentlig begynt klatringen tidligere i uken, men ...

Her ser man tydelig hvor liten stigen Ekornås skal klatre på er. Foto: Privat

– Jeg måtte rett og slett utsette fordi jeg kjente på onsdag at jeg begynte å grue meg, forteller Ekornås.

– Jeg vet hvilke tanker som kommer og hvor fristende senga kommer til å se ut i to-tre tiden natt til søndag.

Men nå er han klar. I likhet med Mount Everest og Aconcagua-prosjektene er målet å klare høyden til Kilimanjaro innen 24 timer. Lørdag kl. 12 satt han i gang, og han har frem til kl. 12 søndag på å klare det.

Før han satt i gang var han spent på hvordan det kommer til å gå og hvor tungt det kommer til å bli.

– Men så er det dét som er gøy også da. Jeg hadde ikke gjort det hvis det ikke kom til å bli tungt, sier Ekornås til NRK.