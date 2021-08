Kreftsyke Tove fikk valget mellom å tømme tarmen i grøfta eller betale to overnattinger på hotell

– Jeg synes det er kjempenedverdigende. Det er ingen som ville satt seg på en buss med en tarm du ikke har kontroll på. Ikke om det bare var bussjåføren der ville jeg gjort det, sier Tove Dahl.

Trebarnsmora fra Alta er oppgitt over det hun mener er uverdig behandling fra Hammerfest sykehus. Dahl har en sykdom som gjør at hun er mer utsatt enn andre for å få kreft. Dermed er en årlig time til koloskopi, gjennomlysing av tarmen, svært viktig.

I fjor fikk hun påvist en ondartet svulst i tarmen, og nylig fikk hun vite at hun har to kreftkuler i hodet. Disse ble operert bort 11. august i Tromsø.

Ville ikke forskyve timen

To dager etter at Dahl hadde vært i Tromsø og operert bort svulstene, fikk hun time i Hammerfest for å gjennomlyse tarmen. Timen var klokka sju.

Problemet er at det ikke er mulig å komme seg med offentlig transport mellom Alta og Hammerfest så tidlig på dagen. Men hadde hun kunnet forskyve undersøkelsen med to timer, kunne hun tatt hurtigbåt.

Dahl ringte flere ganger for å forsøke å endre tidspunktet for timen, uten å få gjennomslag.

– Hadde jeg fått bytte timen til klokka ni i stedet for syv, så hadde jeg rukket det, men det gikk ikke, fikk jeg beskjed om, sier Dahl.



Hammerfest sykehus ligger under helseforetaket Finnmarkssykehuset. Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Sitte i veigrøfta?

Ergo ble nærmeste offentlig transport buss kvelden før. Men her var det et stort problem: På dette tidspunktet ville Dahl være midt inne i tarmtømmingen, fordi tarmen må være tømt før gjennomlysning ved koloskopi, som utføres i narkose.

– Jeg kunne ikke sitte på en buss med andre folk og be sjåføren stanse hver gang jeg måtte ut for å tømme meg. Og hvor skulle jeg sitte? I veigrøfta? Jeg blir i tillegg sår av dette og må smøre meg, samt at jeg må vaske hendene og dusje, sier hun.

Tove Dahl er en positivt innstilt dame, men medgir at det tar på å føle seg motarbeidet av sykehuset når man er syk. Foto: Hanne Larsen / NRK

Dahl forteller at hun lå søvnløs flere netter i strekk og grublet på hvordan hun kunne unngå den uverdige situasjonen.

Å kjøre privatbil var heller ingen løsning, da hun blir syk av tarmtømmingen. Hun er heller ikke i stand til å kjøre etter narkose.

Løsningen ble hotell i to netter. Fordi hotellet ikke tar imot folk før klokken tre på ettermiddagen, måtte Dahl booke seg inn kvelden før. Slik at hun kunne være på hotellrommet når hun startet tarmtømmingen på morgenen.

– Elendig pasientbehandling

Egentlig startet hele denne situasjonen med at Dahl hadde blitt satt opp på feil type time.

I stedet for å sette Dahl opp på en innleggelsestime, der hun kan tømme tarmen på sykehuset, fikk hun altså en time til dagkirurg.

Ettersom sykehuset hadde satt henne opp på feil time, regnet Dahl med at det offentlige ville dekke utgiftene til hotell. Der tok hun feil.

– Nei, jeg fikk beskjed om å ordne dette selv.

Til sist ringte hun fastlegen, som hjalp henne med en erklæring om at det var medisinsk nødvendig med hotell.

– Jeg synes det er elendig pasientbehandling, og man skulle tro at det ville være naturlig å ønske å hjelpe mest mulig. Ikke å gjøre det vanskeligere. Det er heller ikke første gang jeg får time klokken syv på morgenen. Det samme skjedde i fjor, sier hun.

Finnmarkssykehuset beklager

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, beklager hendelsen dypt.

– Vi er svært lei oss for opplevelsen pasienten har hatt hos oss. Dette skulle aldri skjedd, og vi beklager hendelsen, sier Palm.

Kommunikasjonssjef ved Finnmarkssykehuset, Eirik Palm, beklager den dårlige behandlingen av Tove Dahl. Foto: Andre Bendixen / NRK

Finnmarkssykehuset har hatt en gjennomgang av forløpet, og Palm sier at pasienten burde ha blitt hørt og at lege burde vært involvert i vurderingen rundt innkallingen.

– Samtidig er vi glad for at pasienten, etter det vi forstår, har hatt god dialog med behandlende lege på Hammerfest sykehus den 13. august. Vi forstår det slik at legen i dialog med pasienten har funnet en god løsning for neste kontroll, sier Palm.

– Ville det ikke være naturlig å hjelpe en sårbar og nyoperert pasient så godt man kunne i en slik situasjon?

– Det ville det. Vi skal legge til rette for at pasientene våre får en så god opplevelse som mulig. Vi gjennomfører denne behandlingen ved Klinikk Alta og ville gjort det i dette tilfellet også, men dessverre hadde vi denne gangen ikke kapasitet på grunn av ferieavviklingen, sier kommunikasjonssjefen.

– Vi er enige med pasienten at vi helt klart skulle ha lagt bedre til rette. Enten ved å legge avtalen senere på dagen, ved å legge inn pasienten på sengepost dagen før, eller ved å organisere overnatting på hotell eller sykehotell, sier Palm.

Når det kommer til kostnader for overnatting knyttet til behandling, dekkes disse av sykehuset og ikke Pasientreiser, sier han.

– Vi vil ta kontakt med pasienten for å sikre at kostnadene blir dekket, sier Palm.

Ikke alene

Dårlig pasientbehandling er dessverre ikke enestående for Tove Dahl i Alta. Det bekrefter Jannicke Bruvik, nasjonalt koordinerende ombud i Pasient- og brukerombudet.

Til sammen hadde pasient- og brukerombudene rundt 15.000 henvendelser i 2020.

Av saker som kan sammenlignes med Dahl sin opplevelse gikk 550 saker på manglende omsorgsfull hjelp fra ansatte i helsetjenesten, 461 saker på negativ oppførsel hos ansatte i helsetjenesten og 162 saker som handler om dårlig eller ugrei kommunikasjon.

Jannicke Bruvik er koordinator for Pasient- og brukerombudet i Norge. Foto: Privat

Bruvik slår fast at det er lege som skal ta de medisinske vurderingene knyttet til når det passer en pasient å få time. Dette skal ikke de som setter opp timeavtaler gjøre.

– Hvor viktig er det at pasienter sier i fra om dårlige opplevelser?

– Det er veldig viktig. Selv om det kan føles som en liten sak og en sak som bare gjelder deg, så er det viktig å tenke at dette kan føre til at andre blir møtt på en bedre måte, sier Bruvik.