Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Til tross for under 100 fastboende har det lille stedet Belokamenka nå 807 av de 989 registrerte tilfellene av koronasmitte i Murmansk fylke.

Årsaken er en byggeplass der 11.000 mennesker fra 20 ulike entreprenører jobber med å ferdigstille en forsyningsbase for den russiske gassgiganten Novatek.

Ifølge myndighetene i Murmansk ble det første smittetilfellet i Belokamenka registrert 8. april. De siste tre dagene har tallet økt med over 300, fra 493 til 807.

– Arbeidet fortsetter

Det skal ha vært en arbeider fra Kirgisistan som først testet positivt. De ansatte kommer fra både inn- og utland, og de bor sammen i brakker når de ikke jobber.

Nå kommer det derimot ikke lenger nye medarbeidere inn.

Rundt 4600 av de 11.000 ansatte som jobber på byggeplassen, tilhører entreprenøren Velesstroj. Ifølge Novatek kommer alle smittetilfellene herfra, og derfor er denne delen av byggeplassen erklært som et karanteneområde.

Guvernøren i Murmansk, Andrej Chibis, uttalte nylig at han ikke så noen grunn til å stanse arbeidet. Han sier det finnes områder på byggeplassen uten smittetilfeller.

– Alle tiltak blir satt inn for å ikke stanse arbeidet. Prosjektet er viktig for hele Murmansk fylke, sa guvernøren.

Guvernøren i Murmansk, Andrej Chibis (nummer to fra høyre), så ikke noen grunn til å stanse arbeidet på byggeplassen i Belokamenka. Foto: MURMANSK FYLKE

– Flere ansatte sendt ut

Ifølge Novatek kom det tidlig et ønske fra de 20 ulike entreprenørene om at medarbeiderne skulle testes for viruset. Da ble det registrert smitte hos ansatte fra entreprenøren Velesstroj.

– Den delen av byggeplassen der Velesstroj-medarbeiderne bor og jobber, ligger ganske langt unna andre. De møter derfor ikke andre på byggeplassen. Entreprenøren prøver å hindre spredningen av viruset og har delvis stanset arbeidet for å kunne desinfisere brakkene, svarer Novatek.

Velesstroj har ikke svart på NRKs henvendelser. Til TV-21 opplyser de imidlertid at 472 av deres ansatte har forlatt Murmansk fylke.

De ble korona-testet, men var ikke smittet.

– Tiltakene var nødvendige for å øke overnattingskapasiteten på stedet. Det vil gjøre det enklere å gjennomføre sosial distansering, skriver Velesstroj på sin egen hjemmeside.

807 av 989 smittetilfeller i Murmansk fylke har blitt registrert ved byggeplassen i Belokamenka. Foto: MURMANSK FYLKE

– Mobiliserer alle krefter mot covid-19

På grunn av smitteøkningen og etter et initiativ fra guvernøren i Murmansk besluttet russiske myndigheter å sette opp et feltsykehus i nærheten av byggeplassen i midten av april.

Hensikten er å ikke overbelaste helsevesenet i Murmansk-regionen.

Sykehuset har blant annet 40 senger, 10 respiratorer og 130 spesialister.

Leder for kommunikasjonsavdelingen i Murmansk fylke, Lubov Dubova, sier de har mulighet til å utvide kapasiteten der hvis det blir nødvendig.

Ifølge Dubova ble det innført tiltak for å begrense smitte i Belokamenka allerede 31. mars.

– Alle krefter er mobilisert for å kjempe mot viruset. Når det gjelder byggeplassen, er den nå delt i flere soner i samsvar med hvor mye kontakt man hadde med de syke.

I midten av april besluttet krisedepartementet i Russland å sette opp et feltsykehus i tilknytning til byggeplassen. Her er det 40 sengeplasser og 10 respiratorer. Foto: MURMANSK FYLKE

– Litt bekymret

Koronaviruset bredde seg tilsynelatende senere i Russland enn i Norge, men de siste ukene har tallene steget raskt.

Foreløpig har over 87.000 mennesker fått påvist smitte. 794 personer er døde. Det bor imidlertid over 146 millioner mennesker i Russland.

Snaut tusen av smittetilfellene er registrert i Murmansk oblast, fylket som grenser til Øst-Finnmark.

På grunn av de strenge grenserestriksjonene mener medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald Gunnar Sunde, at det er liten grunn til bekymring for beboere i Norge.

– Jeg er mer bekymret for hvordan ting vil utvikle seg i Russland. Vi har lært i Norge at vi ikke skal være mer enn fem sammen og ha to meters avstand. Det høres ikke ut som at det er det de gjør, så jeg vil tillate meg å være litt bekymret, sier han.

Medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald Gunnar Sunde, synes det er grunn til å være bekymret for det som skjer på byggeplassen i Belokamenka. Foto: Kristina Kalinina / NRK

– Vil det bli aktuelt for Finnmarkssykehuset å bistå russiske sykehus på noen som helst måte?

– Vi har en samarbeidsavtale som tilsier at vi kan be hverandre om bistand. Hvis det kommer en sånn forespørsel fra Russland vil vi selvfølgelig vurdere den seriøst, sier Sunde.

