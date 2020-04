Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg ser ingen måte jeg kan komme meg hjem nå. Alt er stengt, og det går nesten ikke kollektivtransport eller fly. Det virker som en tredje verdenskrig.

Det sier en fortvilt Fatima Arsamakova. Hun er russisk, men har norsk statsborgerskap og bor egentlig med sin familie i Vadsø i Finnmark.

Hun er ikke alene om å sitte koronafast i Russland. Myndigheter der har innført reiseforbud for alle russiske statsborgere, også de som har to statsborgerskap.

Og omlag 100 norsk-russere, med både norsk og russisk statsborgerskap, har bedt ambassaden om hjelp til å komme hjem til Norge.

Arsamakova reiste til hjemlandet Tsjetsjenia, for å få behandling på et kurbad for sine kroniske lidelser, i begynnelsen av mars. Nå sitter hun i en by i nabolandet Ingusjetia, i nordlige delen av Kaukasus, og kommer seg ingen vei.

– Jeg har både norsk og russisks statsborgerskap. Men her i Russland blir jeg nå regnet som russisk. Da hjelper det ikke at jeg har bodd i Norge i 18 år og har jobb og familie der, sier hun.

Fatima Arsamakova har både jobb og familie og er bosatt i Vadsø i Finnmark, men hun kommer seg ikke hjem til Norge. Her seremonien da hun fikk tildelt sitt norske statsborgerskap i 2017, av tidligere Vadsø-ordfører Hans Jakob Bønå. Foto: privat

– Kan ikke hjelpe

Arsamakova sier hun har hatt kontakt med Den Norske Ambassaden i Moskva flere ganger, men at de sier de ikke kan hjelpe henne.

Fordi hun er langt fra Moskva, er hun også langt fra de få reisemulighetene som finnes.

Yulia Belova har også vært i samme situasjon, og startet derfor en facebookgruppe for å dele erfaringer med andre. Den har på kort tid fått mer enn 50 medlemmer.

Yulia Belova opprettet et facebookgruppe for å få kontakt med flere som ikke kommer seg hjem til Norge fra Russland. Foto: Privat

Selv var Belova på besøk hos sin mor i OL-byen Sotsji da Russland stengte grensene. Hun var heldig og ble tilbudt et flysete av russiske myndigheter 25. april.

Etter mer enn en måned, klarte hun å komme seg hjem til Oslo.

– Vi er mye sterkere når vi er flere, og vi har jobbet hardt med å få oppmerksomhet om saken vår. Men det virker nærmest umulig, sier hun.

Russiske myndigheter avgjør

Lillen Grethe Otto er ambassaderåd ved Den Norske Ambassaden i Moskva. Hun sier russiske myndigheter setter opp enkelte flyvninger fra Moskva for å hente hjem sine borgere.

Her skal det også gis mulighet for at andre kan reise ut, slik Belova ble tilbudt.

Hun bekrefter at cirka hundre personer, som er i samme situasjon som Arsamakova og Belova, har bedt ambassaden om hjelp til å komme seg hjem til Norge.

Hun sier de kun kan informere om de flyavgangene som går, og at noen har klart å reise. Andre velger å vente, eller må aktivt søke etter flymuligheter eller andre måter å komme seg hjem på.

– Det er en russisk beslutning om de vil ta med noen på vei ut. Men vi har erfart at med disse flyvningen kan man reise ut og komme hjem, sier Otto.

Trude Måseide, kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, sier til NRK at de har tatt opp problemstillingen med at russere med både norsk og russisk statsborgerskap ikke får reise ut av Russland nå.

Men russiske myndigheter har ikke gitt noe direkte svar ennå.

For å hindre koronasmitte vaskes alle gatene i Moskva. Der blir folk overvåket av 178.000 kamera som kan kjenne igjen ansikt selv om de bruker maske. Foto: privat

Forsøker å finne løsninger

Måseide sier også at norske myndigheter nå samarbeider med andre europeiske land for å fly europeiske borgere ut av Russland og hjem.

Yulia Belova jobber nå for å få flere norsk-russiske statsborgere hjem til Norge, men det er ennå svært usikkert når Fatima Arsamakova kan komme tilbake til jobb og familien.

I Ingusjetia, i nordlige delen av Kaukasus, er hun langt fra de få flyavgangene i Moskva som kan ta henne hjem til Vadsø i Finnmark.

– Situasjon er vanskelig her nå. Koronapandemien gjør at alt er stengt, og det er vanskelig å planlegge en hjemreise, sier hun.