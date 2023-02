Kraftig økning av GPS-jamming over Finnmark

I flere år har Finnmark vært utsatt for GPS-jamming, men det siste året har det skjedd noe spesielt.

Etter at Russland gikk til krig i Ukraina har slik jamming økt kraftig.

Ifølge Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) ble det i fjor registrert en femdobling av antall dager med GPS-utfall over luftrommet i Finnmark.

Og aktiviteten har ikke stoppet opp etter nyttår.

– Vi ser allerede tall for i år, de to første månedene, at denne utviklingen fortsetter, sier fungerende direktør Marianne Øhrn Johannessen i Nkom.

De første tilfellene av slik jamming skjedde i 2017. Mistanken om hvem som står bak har siden da vært rettet mot vårt naboland i øst og landets elektroniske krigføring.

Ifølge Faktisk.no har jammingen økt i omfang også andre steder det siste året. Årsaken er at Russland ønsker å beskytte eget luftrom og baser.

Fungerende direktør Marianne Øhrn Johannessen i Nkom, var fredag i Kirkenes sammen med kommunalministeren. Foto: Stian Strøm / NRK

Rammer fly

Særlig fly som flyr i Finnmark rammes av jammingen.

Helge Anonsen er flygesjef i Widerøe, og bekrefter at pilotene som flyr for dem i Finnmark har merket stor endring det siste året.

– Basert på de rapportene som vi har i vårt avvikssystem fra flygerne, så tyder det tydelig på at antall tilfeller har økt betydelig etter krigsutbruddet, sier han.

Selv om jamming skaper ekstra arbeid for pilotene, er det aldri fare for sikkerheten, opplyser Widerøe. Flyene har også andre hjelpemidler for å navigere.

Widerøe sine fly opplevde langt oftere jamming i luftrommet over Finnmark i fjor, enn tidligere år. Foto: SONDRE SANDBAKKEN / NRK

Også pilotene som flyr ambulansefly i nord har merket økt jamming.

– Jo lenger vest vi flyr, jo høyere opp i lufta opplever vi jammingen. Det kan tyde på at det er bakkebasert GPS-jamming fra øst vi er utsatt for, sa flygesjef Nikolai Hamre i Babcock til NRK i desember.

Skal måle jamming på norsk sokkel

For å få en bedre oversikt og kartlegging av jammingen, har Nkom nå etablert målestasjoner i Finnmark. Noe av dette skjer fra biler som har måleutstyr.

Nkom har de siste årene fått mer penger fra regjeringen for å kartlegge jamming.

– Dette har spesielt vært knyttet til sokkel. Det plasseres nå ut målestasjoner på ulike plattformer som er valgt ut, nettopp for å kunne måle mye mer direkte hvilke forstyrrelser for foregår, sier Øhrn Johannessen i Nkom.

Arbeid på Norsk sokkel er avhengig av GPS-signaler, men har hittil ikke vært rammet av jamming. Øhrn Johannessen opplyser at dette er for å være føre var.

Gassanlegget på Melkøya i Hammerfest er blant stedene hvor det settes ut måleutstyr.

Nkom har nå flere biler i Finnmark som kjører rundt å måler GPS-jamming. Disse er ikke utstyrt med noe sensitivt utstyr. Foto: Stian Strøm / NRK

– Hvorfor er GPS-jamming alvorlig?

– GPS-jamming er alvorlig fordi vi er et av de landene som er veldig digitalisert, og det gjør oss mer sårbare. En rekke tjenester er avhengig av GPS-signal for å utføre kritiske tjenester. Det å få jamming og forstyrrelser av GPS-signalene kan i ytterste konsekvens være fare for liv å helse, sier Øhrn Johannessen.

Nkom er underlagt Kommunal- og distriktsdepartementet. Under et besøk i Kirkenes fredag fikk kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) se hvordan en av Nkoms målebiler fungerer.

– Det er viktig generelt sett at vi har årvåkenhet i forhold til å sikre robuste kommunikasjonssystem og bidra til at den gir trygghet for folk i forhold til at vi skal ivareta gode tjenester og sikkerhet i hverdagen, sier han.

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik var fredag i Kirkenes der han fikk se en av Nkoms biler som måler GPS-jamming. Til venstre fungerende direktør Marianne Øhrn Johannessen i Nkom og hennes kollega Lars Rønning Johansen. Foto: Stian Strøm / NRK

Har gitt beskjed til Russland flere ganger

I 2018 advarte politiet i Finnmark om at GPS-jamming kunne gå ut over beredskap og sikkerhet i Norge. Senere har dem fått støtte av Hovedredningssentralen i Nord-Norge som mener jamming gjør at redningsaksjoner kan ta lengre tid, og dermed sette liv i fare.

Utenriksdepartementet (UD) har flere ganger tatt saken opp med russiske myndigheter.

Den politiske kontakten mellom landene er lagt på is, etter krigsutbruddet for ett år siden. NRK har spurt UD om de likevel på noen måte har reagert mot Russland om jammingen som har økt, men de har hittil ikke svart.