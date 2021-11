Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I Hammerfest har til sammen seks personer dødd av covid-19 siden mars i fjor.

Fem av disse dødfallene har kommet de siste to ukene.

Overfor iFinnmark presiserer Terje Wikstrøm, ordfører i Hammerfest, at man ikke kan fastslå at de tre døde av covid-19, men at de i hvert fall døde med sykdommen.

Ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) har til sammen ti personer dødd med covid-19 gjennom pandemien – åtte i Tromsø, og to i Narvik. Tre av disse dødsfallene kom altså denne helgen.

– Håndterer det godt

Sykehuset forteller overfor NRK at innleggelsene har begynt å stabilisere seg. Smitten i byen har den siste uka gått noe ned, etter at Tromsø innførte tiltak for omtrent to uker siden.

Koronasmitten i byen har vært på sitt høyeste nivå så langt denne høsten.

– Nå har det stabilisert seg på antall pasienter på siste ukene, så vi håndterer situasjonen med den driften vi har lagt opp til for øyeblikket, sier Per-Christian Johansen, pressevakt ved UNN til NRK.

– Foreløpig er det ikke noe problem å håndtere situasjonen, sier han.

Sykehuset ønsker ikke å gå inn på alder eller annen informasjon om helsetilstanden til de avdøde.

– Det kommer stadig pasienter inn, samtidig som andre skrives ut, så det er en viss rotasjon.